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    4. Yıllardır yanlış biliniyormuş: Buzdolabına asla koymamanız gereken 8 besin!

    Yıllardır yanlış biliniyormuş: Buzdolabına asla koymamanız gereken 8 besin!

    24.11.2023 10:34 | Son Güncelleme:
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    Mutfaklarımızın en önemli unsurlarından biri olan buzdolabı, yiyeceklerimizi taze tutmak için harika bir araç olabilir. Ancak, her besin bu soğutucu ortamda aynı derecede iyi saklanmaz. Bazı gıdalar, buzdolabına koyulduğunda beklenmedik şekillerde bozulabilir veya tadını kaybedebilir. Buzdolabı, bazı gıdalar için mükemmel bir saklama alanıdır ancak bazıları için uygun değildir. Asla buzdolabına asla koymamanız gereken 8 besin haberimizde.

    Gıda saklama konusunda buzdolabının sağladığı pratiklik, bazı besinler için doğru bir seçenek olmayabilir. Bozdolabı pek çok gıdayı taze tutmak için kullanılır ancak her besin için buzdolabı uygun değildir. Bazı yiyecekler, soğuk ortamlarda hızla bozulabilir veya tadını kaybedebilir. Bu besinler, doğru koşullarda saklandığında daha uzun süre dayanabilir ve tazeliğini koruyabilir. İşte buzdolabına koymamanız gereken gıdalar...

    ASLA BUZDOLABINA KOYMAMANIZ GEREKEN 8 BESİN!

    DOMATES

    DOMATES
    Buzdolabı içindeki soğuk hava domatesin olgunlaşma sürecini durdurur ve kristallerin gelişmesini sağlar. Olgunlaşma ise domatese tadını veren yegane şey. Yani domatesleri buzdolabına koyarak tüm tadını kaybetmesini sağlıyorsunuz.

    MUZ

    MUZ
    Muzun besin değerleri sadece dışarıda korunabildiği için asla buzdolabına girmemesi gerekiyor. Muzun olgunlaşması için ortam sıcaklığında bulunması gerekiyor.

    OLGUNLAŞMAMIŞ AVOKADO

    OLGUNLAŞMAMIŞ AVOKADO
    Aynı domateste bahsettiğimiz gibi avokado da buzdolabına girince olgunlaşmasını durduran besinlerden. Avokadolarınızın olgunlaşmasını ve daha lezzetli olmasını istiyorsanız onları buzdolabında değil, sıcak bir yerde tutmalısınız.Ancak benim avokadolarım yeterince olgun diyorsanız buzdolabında tutmanızın bir sakıncası yok.

    PATATES

    PATATES
    Nişasta soğuk sevmez. Patatesin içinde bolca bulunan nişasta soğuk havayla karşılaştığında şekere dönüştüğü için buzdolabına koyma hatasına düştüğünüz patatesler şekerlenecek ve pütür pütür olacaktır.Patatesin dokularının koruyabilmek için ise onları kesinlikle soğuk değil serin bir ortamda saklamalısınız.

    ANANAS

    ANANAS
    Diğer meyvelerin aksine ananas toplandıktan sonra olgunlaşmaya devam etmiyor. Bu yüzden bütün ve olgunlaşmış ananasları oda sıcaklığında saklamak en doğrusu. Böylece sulu yapısını ve lezzetini koruyabiliyor.
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    ananas domates muz patates sarımsak soğan Avokado buzdolabı ekmek
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