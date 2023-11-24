Yıllardır yanlış biliniyormuş: Buzdolabına asla koymamanız gereken 8 besin!

Gıda saklama konusunda buzdolabının sağladığı pratiklik, bazı besinler için doğru bir seçenek olmayabilir. Bozdolabı pek çok gıdayı taze tutmak için kullanılır ancak her besin için buzdolabı uygun değildir. Bazı yiyecekler, soğuk ortamlarda hızla bozulabilir veya tadını kaybedebilir. Bu besinler, doğru koşullarda saklandığında daha uzun süre dayanabilir ve tazeliğini koruyabilir. İşte buzdolabına koymamanız gereken gıdalar...

ASLA BUZDOLABINA KOYMAMANIZ GEREKEN 8 BESİN!

DOMATES Buzdolabı içindeki soğuk hava domatesin olgunlaşma sürecini durdurur ve kristallerin gelişmesini sağlar. Olgunlaşma ise domatese tadını veren yegane şey. Yani domatesleri buzdolabına koyarak tüm tadını kaybetmesini sağlıyorsunuz.

MUZ Muzun besin değerleri sadece dışarıda korunabildiği için asla buzdolabına girmemesi gerekiyor. Muzun olgunlaşması için ortam sıcaklığında bulunması gerekiyor.

OLGUNLAŞMAMIŞ AVOKADO Aynı domateste bahsettiğimiz gibi avokado da buzdolabına girince olgunlaşmasını durduran besinlerden. Avokadolarınızın olgunlaşmasını ve daha lezzetli olmasını istiyorsanız onları buzdolabında değil, sıcak bir yerde tutmalısınız.Ancak benim avokadolarım yeterince olgun diyorsanız buzdolabında tutmanızın bir sakıncası yok.

PATATES Nişasta soğuk sevmez. Patatesin içinde bolca bulunan nişasta soğuk havayla karşılaştığında şekere dönüştüğü için buzdolabına koyma hatasına düştüğünüz patatesler şekerlenecek ve pütür pütür olacaktır.Patatesin dokularının koruyabilmek için ise onları kesinlikle soğuk değil serin bir ortamda saklamalısınız.