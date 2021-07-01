Yıllık izinle ilgili tüm detaylar! Tüm çalışanları ilgilendiriyor!

Normalleşme dönemi başlıyor. Sokağa çıkma kısıtlamaları kalktı, seyahat ve toplu taşıma yasakları kalktı, sınavlar bitti ve yaz ayları geldi. Milyonlarca çalışan bu yaz aylarında izin kullanmak istiyor. Peki gün hesabı nasıl yapılacak? İzniniz resmi tatile denk gelirse ne olacak? İşte ayrıntılar...

İşte yıllık izin ile ilgili her çalışanın bilmesi gerekenler...

Bir çalışan yıllık izin kullandığında hafta sonu tatillerini de hesaplamak zorunda değil. Çünkü hafta sonu tatilleri yıllık iznin içinde değil. Örnek vermek gerekirse 15 günlük bir tatile çıkan bir çalışan, hafta sonu tatilleri ile birlikte toplam 17 gün izin kullanmış olacak.

NE KADAR ÇALIŞIRSAM NE KADAR İZİN HAKKIM OLUR? Peki işçi ne kadar çalışırsa ne kadar izne hak kazanıyor? İş hayatına başlayan bir çalışan, deneme süreci de dahil olmak üzere en az 1 yıl çalıştığında yıllık izin kullanma hakkına sahip oluyor. İzne çıkacak çalışanın kaç gün izin kullanacağı iş yerindeki çalışma yılı göz önüne alınarak tespit ediliyor.

1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) kıdemi olan işçilerin en az 14 gün, 5 yıldan çok 15 yıldan az olan işçilerin en az 20 gün, 15 yıl (dahil) ve daha çok olanların ise en az 26 gün izin hakkı vardır. 18 yaşından küçükler ve 50 yaşından büyükler 20 günden az izin kullanamıyor. Öte yandan sözleşmeler ile bu sürelerin artırılması mümkün oluyor.

YILLIK İZİNDE BAŞKA YERDE ÇALIŞILIR MI? Yıllık iznini kullanan bir çalışan eğer bu esnada başka yerde çalışırsa ve bu durum tespit edilirse, çalışana izin günleri kapsamında ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.