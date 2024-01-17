Yılmaz Büyükerşen'in söylediklerini duyunca esti gürledi! Fatih Portakal'dan sert çıkış: "Artık torun büyütmeniz gerekiyor"

Yerel seçimlere 2,5 ay gibi bir süre kalırken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) aday belirleme çalışmalarına hız verdi. Aday belirleme tartışmalarında son günlerde öne çıkan ise; Eskişehir'de 25 yıldır belediye başkanlığı görevini yürüten Yılmaz Büyükerşen'in yeniden aday gösterilmemesi oldu.
Büyükerşen'den ise partisi hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi.
Genel Merkez'e kırgın olduğunu dile getiren Büyükerşen "Nasıl bu parti adam olacak diye düşünüp durmuşumdur. Cumhuriyet Halk Parti'sinin büyük hastalıklarından biri. Adeta bir virüs bir mikrop gibi siyasetle uğraşamn insanların arasında ne yazık ki var" diye konuştu.
Büyükerşen'in bu sözleri özellikle parti kulislerinde geniş yankı bulurken, gazeteci Fatih Portakal Büyükerşen'i adeta eleştiri yağmuruna tuttu.
Portakal, Sözcü TV'deki canlı yayında şu ifadeleri kullandı;
"Hoca içini fena döktü. Ama hocam bence kredinizi tüketmeyin. Yani çok entresandır. Hıcalığınızı, tecrübenizi, Eskişehir'e kazandırdıklarınıza hiçbir şey demem. Ama bu cümleleri aday gösterilmediğiniz için kuruyorsanız eğer, iyi de hocam 25 yıldır siz bu partinin içerisindeniz. Yıllardır Eskişehir'i yönetiyorsunuz. Çok da güzel. Şimdiye kadar sustunuz sustunuz da.. Kusura bakmayın da Yılmaz hoca, bu görev şimdi tekrar size verilmeyince neden konuşmaya başladınız?"
"İçiniz bu kadar doluysa sizin daha öne de mertçe çıkıp söylemeniz gerekirdi Yılmaz hoca. Şimdi adaylık verilmedi içinizi döküyorsunuz. Bu CHP'den ayrılanların da çoğu böyle veya makam verilmeyenlerin çoğu böyle. Hepsi birden konuşmaya başlıyor."