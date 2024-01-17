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Yılmaz Büyükerşen'in söylediklerini duyunca esti gürledi! Fatih Portakal'dan sert çıkış: "Artık torun büyütmeniz gerekiyor"

17.01.2024 06:06 | Son Güncelleme:
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25 yıldır Eskişehir'i yöneten Yılmaz Büyükerşen'in yeniden aday gösterilmemesinin yankıları sürüyor. CHP genel merkezine kırgınlığını belirten Büyükerşen'in son açıklaması gündem olurken, gazeteci Fatih Portakal ise Büyükerşen'i adeta eleştiri yağmuruna tuttu. Portakal, "Kredinizi tüketmeyin! Artık sizin çocuklarınızı, torunlarınızı büyütmeniz gerekiyor. Net. Bu kadar yeter. Sizin döneminiz de bitti hocam" dedi.

Yerel seçimlere 2,5 ay gibi bir süre kalırken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) aday belirleme çalışmalarına hız verdi. Aday belirleme tartışmalarında son günlerde öne çıkan ise; Eskişehir'de 25 yıldır belediye başkanlığı görevini yürüten Yılmaz Büyükerşen'in yeniden aday gösterilmemesi oldu.

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BÜYÜKERŞEN: "BU PARTİ NASIL ADAM OLACAK?"

BÜYÜKERŞEN: "BU PARTİ NASIL ADAM OLACAK?"

Büyükerşen'den ise partisi hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi.

Genel Merkez'e kırgın olduğunu dile getiren Büyükerşen "Nasıl bu parti adam olacak diye düşünüp durmuşumdur. Cumhuriyet Halk Parti'sinin büyük hastalıklarından biri. Adeta bir virüs bir mikrop gibi siyasetle uğraşamn insanların arasında ne yazık ki var" diye konuştu.

FATİH PORTAKAL'DAN BÜYÜKERŞEN'E ELEŞTİRİ YAĞMURU

FATİH PORTAKAL'DAN BÜYÜKERŞEN'E ELEŞTİRİ YAĞMURU

Büyükerşen'in bu sözleri özellikle parti kulislerinde geniş yankı bulurken, gazeteci Fatih Portakal Büyükerşen'i adeta eleştiri yağmuruna tuttu.

"ŞİMDİYE KADAR SUSTUNUZ SUSTUNUZ DA..."

"ŞİMDİYE KADAR SUSTUNUZ SUSTUNUZ DA..."

Portakal, Sözcü TV'deki canlı yayında şu ifadeleri kullandı;

"Hoca içini fena döktü. Ama hocam bence kredinizi tüketmeyin. Yani çok entresandır. Hıcalığınızı, tecrübenizi, Eskişehir'e kazandırdıklarınıza hiçbir şey demem. Ama bu cümleleri aday gösterilmediğiniz için kuruyorsanız eğer, iyi de hocam 25 yıldır siz bu partinin içerisindeniz. Yıllardır Eskişehir'i yönetiyorsunuz. Çok da güzel. Şimdiye kadar sustunuz sustunuz da.. Kusura bakmayın da Yılmaz hoca, bu görev şimdi tekrar size verilmeyince neden konuşmaya başladınız?"

"DAHA ÖNCE MERÇE ÇIKIP SÖYLESEYDİNİZ"

"DAHA ÖNCE MERÇE ÇIKIP SÖYLESEYDİNİZ"

"İçiniz bu kadar doluysa sizin daha öne de mertçe çıkıp söylemeniz gerekirdi Yılmaz hoca. Şimdi adaylık verilmedi içinizi döküyorsunuz. Bu CHP'den ayrılanların da çoğu böyle veya makam verilmeyenlerin çoğu böyle. Hepsi birden konuşmaya başlıyor."

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Büyükerşen fatih portakal Yerel seçim Eskişehir
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