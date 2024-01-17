Yılmaz Büyükerşen'in söylediklerini duyunca esti gürledi! Fatih Portakal'dan sert çıkış: "Artık torun büyütmeniz gerekiyor"

"ŞİMDİYE KADAR SUSTUNUZ SUSTUNUZ DA..."

Portakal, Sözcü TV'deki canlı yayında şu ifadeleri kullandı;

"Hoca içini fena döktü. Ama hocam bence kredinizi tüketmeyin. Yani çok entresandır. Hıcalığınızı, tecrübenizi, Eskişehir'e kazandırdıklarınıza hiçbir şey demem. Ama bu cümleleri aday gösterilmediğiniz için kuruyorsanız eğer, iyi de hocam 25 yıldır siz bu partinin içerisindeniz. Yıllardır Eskişehir'i yönetiyorsunuz. Çok da güzel. Şimdiye kadar sustunuz sustunuz da.. Kusura bakmayın da Yılmaz hoca, bu görev şimdi tekrar size verilmeyince neden konuşmaya başladınız?"