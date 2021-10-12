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YKS 2. ek tercihler ne zaman? YKS 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacaklar?

12.10.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021-2022 eğitim öğretim dönemi başladı. YKS sonuçları ile herhangi bir üniversiteye kayıt yaptıramayan adaylar için YKS ek tercih imkanı tanındı. 7 Ekim'de sona eren YKS ek tercih ile herhangi bir üniversiteye kayıt yaptıramayan adayların gözleri YKS 2. ek tercihe çevrildi. Bu yıl 140 ve üzeri puan alanlar da tercih yapabilecek.

Bu yıl YKS'den birçok öğrencinin barajı geçememesi ve bu durumun üniversite kontenjanlarının boş kalması sorununu doğurduğu için YKS barajı düşürüldü. 140 puan üzeri tercihlerin gerçekleştirilmesi beklenirken gözler YKS 2. ek tercih tarihlerine çevrildi. İşte merak edilenler...

YKS 2.EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS 2.ek tercih tarihleri henüz netleşmedi. YKS ek tercihler ile üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları tamamlandı.
YKS 2. ek tercihlerin ilerleyen günlerde başlayacağı tahmin ediliyor.

YKS EK TERCİHLERİNE İLİŞKİN DETAY

YKS EK TERCİHLERİNE İLİŞKİN DETAY
YKS 2. ek yerleştirme için yerleştirme puanlarının sonuç Belgelerine Yansıtılması ile ilgili duyuru yapıldı.
Söz konusu duyuruda şu ifadeler yer aldı: "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri, 29.09.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği esaslar doğrultusunda Başkanlığımızca yapılacaktır. 2021-YKS sonuçlarına göre TYT puanı 140-150 aralığında olan adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme puanı (Y-TYT Puanı) ile AYT/YDT puanları 170-180 aralığında olan adayların OBP'leri eklenmiş yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanları), ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere adayların sonuç belgelerine yansıtılmıştır. Adaylar, sonuç belgelerine 07 Ekim 2021 tarihinde saat 10.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabileceklerdir.2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar; merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerinden sonuç belgelerinde, ikinci ek yerleştirmede kullanılmak üzere hesaplanan yerleştirme puanları için başarı sırası yer almamaktadır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS ek tercihlerine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek."
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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