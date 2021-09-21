YKS ek tercih ücreti ne kadar? YKS ek tercih ücreti nereden, hangi bankadan yatırılır?

YKS tercihlerinde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrencilerin YKS ek tercih hakları bulunuyor. YKS ek tercihleri 20-23 Eylül tarihleri arasında kurumun internet sitesi veya ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden yapılacak. YKS ek yerleştirme ücretleri bu yıl yükseldi. İşte YKS ek tercih ücretleri...

2020'de YKS ek yerleştirme için 20 TL talep edilmişti. Bu sene ise ek yerleştirme ücreti 25 TL oldu.

YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NEREDEN YATIRILIR?

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) * Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) * Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) * Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) * Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)