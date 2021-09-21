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YKS ek tercih ücreti ne kadar? YKS ek tercih ücreti nereden, hangi bankadan yatırılır?

21.09.2021 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 YKS ek yerleştirme başvurularının 20-23 Eylül tarihleri arasında alınacağı ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme Kılavuzu'nun yayımlandığını ifade etti. Ayrıca YKS ek tercih ücretlerinin ne kadar olacağı ve ücretlerin nereden ödeneceği belli oldu.

YKS tercihlerinde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrencilerin YKS ek tercih hakları bulunuyor. YKS ek tercihleri 20-23 Eylül tarihleri arasında kurumun internet sitesi veya ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden yapılacak. YKS ek yerleştirme ücretleri bu yıl yükseldi. İşte YKS ek tercih ücretleri...

YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

2020'de YKS ek yerleştirme için 20 TL talep edilmişti. Bu sene ise ek yerleştirme ücreti 25 TL oldu.
Ek yerleştirme için tercih yapan adaylar eğer ek yerleştirme ücretini yatırmazsa, tercihleri dikkate alınmayacak.
ÖSYM Yönetim Kurulu'nun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.
2021 YKS ek yerleştirme ücreti banka aracılığıyla yatırılabilir. Tercih yapacak olan adaylar bankaya gitmeden elektronik ortamda işlerini halledebilir.

YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NEREDEN YATIRILIR?

YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NEREDEN YATIRILIR?
* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) * Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) * Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) * Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) * Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
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Anahtar Kelimeler:
YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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