YKS ek tercihleri ne zaman? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

26,27 Haziran'da gerçekleşen YKS tercihlerinin sonuçları açıklandı, öğrenciler üniversite tercihlerini yaptı. Üniversite tercihlerinin belli olmasının ardından sıra, ilk tercihlerinde yerleşemeyen öğrenciler için ek tercihlere geldi. Bu sene barajı geçen öğrenci sayısı az olduğu için YKS baraj puanı düşürülmüştü. İşte detaylar...

İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS ek tercihleri geçen sene 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılmıştı. Bu sene de, geçen seneye benzer tarihlerde söz konusu tercihlerin alınması bekleniyor.

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ Merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağı YÖK tarafından duyurulmuştu.

Ek yerleştirmeyi Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı en az 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı en az 170 olan adaylar yapacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada AYT/YDT puanı 180 ve üzerinde olan adayların "merkezi yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemlerinde puan ve başarı sıralarının korunacağının altı çizildi. Aynı zamanda tercih ve yerleştirme sürecinin daha önce ilan edildiği şekilde yapılacağı belirtildi.