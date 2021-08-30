YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

Üniversite öğrencisi adayları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağına ilişkin ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklama yapmıştı. Üniversite kayıtlarının ve elektronik kayıtların ne zaman gerçekleşeceği belli oldu. İşte ayrıntılar...