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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

30.08.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüz binlerce üniversite öğrencisi adayı için kritik günler sürüyor. Öğrenciler YKS tercih sonuçlarının açıklanmasını ve üniversite kayıtlarını yapmayı bekliyor. YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair ÖSYM Başkanı Halis Aygün geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Üniversite kayıtlarının ne zaman gerçekleşeceği ise belli oldu. İşte detaylar...

Üniversite öğrencisi adayları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağına ilişkin ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklama yapmıştı. Üniversite kayıtlarının ve elektronik kayıtların ne zaman gerçekleşeceği belli oldu. İşte ayrıntılar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

26-27 Haziran arasında YKS sınavları gerçekleşmiş ve sonuçların açıklanmasının ardından 5-20 Ağustos arasında üniversite tercihleri yapılmıştı.
Tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih yüz binlerce üniversite öğrencisi adayları tarafından merakla bekleniyor. Konuya ilişkin ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklama yapmıştı.
Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA
YKS tercih sonucu ÖSYM AİS'ten sorgulanıyor. AİS'e giriş yapılması gerekiyor. İşte ÖSYM tercih sonuç sorgulama linki "https://sonuc.osym.gov.tr/"

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Üniversite kayıtları 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül tarihleri arasında alınacak.
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Anahtar Kelimeler:
YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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