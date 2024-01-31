YSK’dan kura çekimi ile ilgili iddialar sonrası açıklama: ‘Her açıdan görüntü alındı’

"BASIN MENSUPLARI HER AÇIDAN GÖRÜNTÜ ALDI"

Açıklamada, YSK Başkan ve Üyeleri huzurunda, yasa gereği kurulun her toplantısına katılan 6 siyasi parti temsilcisi, seçime katılma yeterliliği bulunan 35 siyasi partinin temsilcisi ile birçok gazeteci ve muhabirin canlı takip ettiği, 20'ye yakın yayın kuruluşunun sabit ve hareketli bir şekilde görüntü aldığı bir ortamda kura çekiminin gerçekleştirildiği, hiçbir itiraz olmadan tutanak altına alındığı belirtildi.