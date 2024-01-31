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  4. YSK’dan kura çekimi ile ilgili iddialar sonrası açıklama: ‘Her açıdan görüntü alındı’

YSK’dan kura çekimi ile ilgili iddialar sonrası açıklama: ‘Her açıdan görüntü alındı’

31.01.2024 11:13 | Son Güncelleme:
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Yerel seçim için YSK tarafından yapılan oy pusulası kura çekim ile ilgili iddialar sonrasında açıklama geldi. Yüksek Seçim Kurulu, oy pusulası dezenformasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada, kura çekiminde basın mensuplarının salonun her yerinde konumlandığını, yayın akışının izlenmesi halinde durumun çok net bir şekilde görüleceğini açıkladı.

YSK'dan 'birleşik oy pusulası' açıklaması geldi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), "siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için gerçekleştirilen kura çekiminde bir siyasi partinin her seçim döneminde aynı sırada yer aldığı" ve "birinci sırada çıkan siyasi partinin usulsüz bir şekilde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendiği" iddialarına yönelik açıklama yaptı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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"BASIN MENSUPLARI HER AÇIDAN GÖRÜNTÜ ALDI"

"BASIN MENSUPLARI HER AÇIDAN GÖRÜNTÜ ALDI"

Açıklamada, YSK Başkan ve Üyeleri huzurunda, yasa gereği kurulun her toplantısına katılan 6 siyasi parti temsilcisi, seçime katılma yeterliliği bulunan 35 siyasi partinin temsilcisi ile birçok gazeteci ve muhabirin canlı takip ettiği, 20'ye yakın yayın kuruluşunun sabit ve hareketli bir şekilde görüntü aldığı bir ortamda kura çekiminin gerçekleştirildiği, hiçbir itiraz olmadan tutanak altına alındığı belirtildi.

Kura çekimi esnasında basın mensuplarının salonun her yerinde konumlandığı ve her açıdan görüntü aldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:  

"Buna rağmen, temsilcisi tarafından bir siyasi parti adına kura çekim işlemi gerçekleştirilirken tek bir açıdan çekilmiş bir görüntü üzerinden, sosyal medyada kura çekimi işleminin, bir siyasi partinin oy pusulasında birinci sırada yer alması maksadıyla planlı bir şekilde organize edildiği yönünde asılsız haberler ve paylaşımlar yapıldığı görülmüştür.

Söz konusu asılsız haberler ve paylaşımların aksine, siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki sıralaması sadece tek bir açıdan izlenerek değil, her açıdan gerek basın-yayın mensupları, gerek YSK Üyeleri, gerekse basın mensupları arasında ve YSK üyeleriyle aynı masada yer alan siyasi parti temsilcilerinin şahitliği altında izlenmek suretiyle son derece şeffaf bir şekilde sonuçlandırılmıştır.

Nitekim, haber ajansları ve televizyon kanallarının 27 Ocak 2024 Cumartesi günü 14.00 – 14.16 saatleri arasındaki yayın akışının izlenmesi hâlinde bu durum çok net bir şekilde görülecektir."

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Anahtar Kelimeler:
YSK kura çekimi ak parti
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