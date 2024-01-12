Yüksek fiyatlara satılıyor! '5 bin lirayı buluyor' Evde sıkılırken bu kursla hayatı değişti... Hem terapi hem kazanç 'Herkese tavsiye ediyorum'

"BAKIR İŞLERKEN DİNLENİYORUM, HUZUR BULUYORUM"

Bakır işlerken mutlu olduğunu ve kendini huzurlu hissettiğini belirten Mustafa Şenol, “2001 yılında emekli oldum, vakitim geçirmek için bir şeyler arıyordum. Arkadaşlarımdan birkaç kişi bana bunu tavsiye etti. Bende başladım, 5 aydır burada bakır işliyorum. Burada göze hitap eden desenleri işliyorum. Hat sanatlarını kullanıyoruz ağırlıklı olarak. Bakır saat, demlik gibi şeyleri burada işliyoruz. Burada 4 saate yakın zaman geçiriyoruz, bakır işlerken dinleniyorum, huzurlu oluyorum, emekli olan herkese bunu yapmalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu. (İHA)