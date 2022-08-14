Yürek burkan görüntü! Kazada babası ölen küçük çocuğa çikolata verip, sakinleştirmeye çalıştılar

Konya'da, kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada sürücü Yaşar Cem Üstündağ hayatını kaybetti, eşi Gizem Seçil Üstündağ, oğlu 3 yaşındaki Uras Ege Üstündağ ve teyzesi Serpil Yandaş yaralandı. Yaralanan Uras Ege'ye çevredekilerce çikolata verilip, sakinleştirilmeye çalışıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Konya- Adana karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Yaşar Cem Üstündağ yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına uçtu.

Kazada sürücü Yaşar Cem Üstündağ yaşamını yitirirken, otomobildeki Gizem Seçil Üstündağ, oğlu Uras Ege Üstündağ ve teyzesi Serpil Yandaş yaralandı.

MİNİK URAS'A ÇİKOLATA VERDİLER

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Serpil Yandaş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralı minik Uras Ege'ye ise çevredekiler çikolata verilip, sakin tutulmaya çalışıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden sürücü Üstündağ'ın cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılıp, aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)