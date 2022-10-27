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Zafer Havalimanında rehine kurtarma tatbikatı

27.10.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Zafer Havalimanında rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.İlçe Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan’ın kriz yönetim odasından yönettiği tatbikat havalimanında görevli 9 kriz merkezi, 11 polis memuru 10 özel güvenlik, 3 Havaş yer hizmeti kuruluşuna ait personel, 2 sağlık personeli ve 3 itfaiye personelinin katılımıyla yapıldı.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Zafer Havalimanında rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.
İlçe Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan’ın kriz yönetim odasından yönettiği tatbikat havalimanında görevli 9 kriz merkezi, 11 polis memuru 10 özel güvenlik, 3 Havaş yer hizmeti kuruluşuna ait personel, 2 sağlık personeli ve 3 itfaiye personelinin katılımıyla yapıldı. Sağlık ekibi ve itfaiyenin hazır bulunduğu tatbikatta senaryo gereği suçlular etkisiz hale getirilip rehinelerin kurtarılması sağlandı. Tatbikat sonunda Kaymakam Bozoğlan, havalimanı personeline çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Tatbikatın ardından Kaymakam Bozoğlan, başkanlığında havalimanı komisyon toplantısı yapıldı.

Zafer Havalimanında rehine kurtarma tatbikatı

Zafer Havalimanında rehine kurtarma tatbikatı

Zafer Havalimanında rehine kurtarma tatbikatı

Zafer Havalimanında rehine kurtarma tatbikatı

Zafer Havalimanında rehine kurtarma tatbikatı

Zafer Havalimanında rehine kurtarma tatbikatı

Zafer Havalimanında rehine kurtarma tatbikatı
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Kütahya

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