Zilhicce ayında oruç tutulur mu? Zilhicce ayında tutulacak orucun fazileti nedir, kaç gün tutulur?

Hicri Takvime göre Zilhicce ayı, yılın 12. ve sonuncu ayıdır. Müslümanların en önem verdiği mübarek aylardan biri olarak kabul görülür. Aynı zamanda İslam dininin beş şartından biri olan hac ibadetinin yapıldığı Zilhicce'de, kurban kesme ibadeti de yerine getirilmektedir. Vatandaşlar tarafından 11 Temmuz günü başlayan Zilhicce ayında yapılacak ibadetler merak konusu olurken, "oruç tutulur mu" sorusu araştırılıyor. İşte Zilhicce ayında yapılan ibadetler...

Zilhicce ayında oruç tutulur mu?

İslam dininin en önemli ve mübarek aylarından biri olarak kabul edilen Zilhicce ayına girmiş bulunmaktayız. Ağustos ayına kadar sürecek olan bu önemli ayda yapılacak ibadetler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Hicri takvime göre yılın son ayı olarak kabul edilen bu ayda hac ve kurban kesme ibadetleri yerine getirilir.

Zilhicce ayı, bu sene 11 Temmuz'da başlayacak ve 9 Ağustos'ta sona erecek. Bu süreçte yapılacak ibadetlerin başında elbette oruç tutmak yer alıyor. Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak münasip görülür, bu ayın son günü ise Kurban Bayramının ilk gününe denk gelir.

Ancak sağlık problemleri olan Müslümanlar ise tam dokuz gün tutamaz ise arefe günü tutabilir. Hatta Peygamber efendimiz (s.a.s.) bir hadisinde arefe günü tutulan oruca ilişkin olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” demiştir. (Müslim, Sıyâm, 196-197)