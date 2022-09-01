Zonguldak'ta son 3 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 37 şüpheliden 30'u cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Farklı adreslere son 3 ayda düzenlenen 115 operasyonda, 12 kilo 367 gram esrar, 594 gram metamfetamin, 386 kenevir bitkisi, 118 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 66 ecstasy, 9 hassas terazi, 2 tabanca, 28 mermi ve 2 bin 530 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 37 zanlıdan 30'u çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zonguldak'ta son 3 ayda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 30 zanlı tutuklandı