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  4. Zonguldak'ta son 3 ayda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 30 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta son 3 ayda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 30 zanlı tutuklandı

01.09.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta son 3 ayda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 30 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta son 3 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 37 şüpheliden 30'u cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Farklı adreslere son 3 ayda düzenlenen 115 operasyonda, 12 kilo 367 gram esrar, 594 gram metamfetamin, 386 kenevir bitkisi, 118 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 66 ecstasy, 9 hassas terazi, 2 tabanca, 28 mermi ve 2 bin 530 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 37 zanlıdan 30'u çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta son 3 ayda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 30 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta son 3 ayda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 30 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta son 3 ayda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 30 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta son 3 ayda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 30 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta son 3 ayda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 30 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta son 3 ayda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 30 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta son 3 ayda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 30 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta son 3 ayda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 30 zanlı tutuklandı
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Zonguldak uyuşturucu operasyon

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