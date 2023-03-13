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'Galiba ben de öleceğim' Eşi ve kızları depremde hayatını kaybetti! Gelen sesli mesajla yıkıldı... Kendisine mesaj atmış: Seni seviyorum

13.03.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremlerden etkilenen yerlerden bir tanesi de Hatay'ın Antakya ilçesiydi. Büyük yıkım ve can kayıplarının olduğu ilçede Mümtaz Gövce de Elit Apartmanı'nda 2 kızını ve eşini kaybetti. 10 yaşındaki kızının enkaz altındayken kendisine 'Baba annemlere ulaşamıyorum, galiba ben de öleceğim' diye sesli mesaj attığını ancak şebeke çekmediği için mesajın kendisine gelmediğini söyledi. Gövce, kızının yalnızlık duygusuna kapıldığını ve annesinin telefonundan kendisine 'Seni seviyorum' yazdığını anlattı.

'Galiba ben de öleceğim' Eşi ve kızları depremde hayatını kaybetti! Gelen sesli mesajla yıkıldı... Kendisine mesaj atmış: Seni seviyorum

Deprem felaketinden en çok etkilenen yerlerden olan Hatay'ın Antakya ilçesinden yürek yakan hikayeler gelmeye devam ediyor. Depremde yıkılan Elit Apartmanı'nda yaşayan 4 kişilik Gövce ailesinden, iş seyahati için 6 Şubat gecesi İstanbul'da olan baba Mümtaz Gövce dışında sağ kurtulan olmadı. Mümtaz Gövce, 150 kişinin hayatını kaybettiği apartmanda eşi Sena, kızları Ece Birce (6) ile Elif Eylül'ü (10) kaybetti. Gövce, yaşadıklarını anlatırken kızının enkaz altındayken kendisine sesli mesajlar gönderdiğini, ancak şebeke çekmediği için mesajların iletilemediğini ve bu mesajları telefon eline geçtikten sonra dinlediğini belirtti. İşte detaylar...

"ENKAZDAN 'KURTARIN' SESLERİ GELİYOR, BAKAKALIYORSUNUZ"

Depremden 8 ay önce apartmanın altında bulunan bir dükkanda kolonların kırıldığını fark edip durdurduklarını söyleyen Gövce, "Bu işlem orada bitti diye biliyoruz. Sonrasında kontrol de ettik. Dükkanların dış cephesi yapıldıktan sonra da bildiğimiz kadarıyla o işlem orada bitmişti" dedi. Deprem sonrası enkaz haline gelen apartmanın fotoğraflarının kendisine gönderildiğini söyleyen Gövce, "O fotoğrafı görünce arabamla hemen yola çıktım. Hatay'a 7 saate vardım. Apartmanımız asma katlarla birlikte 9 kat ve 42 daireden oluşuyordu. Yaklaşık 175 kişinin yaşadığı bir apartmandı. Biz üçüncü kattaydık. Apartmanın eksi 1'nci kısmında otoparkımız vardı. Yakınları orada olan kişilerle birlikte, ellerimizde enkazı kaldıralım dedik ama betonla savaş olmuyor. Öyle bir enkazı elinizle kaldıramazsınız. Düşünün ki her enkazın altından sesler duyuyorsunuz, 'Kurtarın beni, imdat' diye ama sadece bakakalıyorsunuz. Bu çaresizliği başka türlü yaşayamazsınız" dedi.

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"ÜZERLERİNDE HALA TEN KOKULARI VARDI"

Eşi ve kızlarını enkaz altından madencilerin çıkardığını anlatan Gövce, "Kızlarıma ulaştıklarında o kadar temizlerdi ki, stetoskop istediler. Çıkartıldıklarında öptüm, sarıldım, kokladım. Hala yanakları yumuşacıktı, mis gibi kokuyorlardı. Üzerlerinde hala ten kokuları vardı. Sanki 10 dakika önce vefat etmiş gibilerdi. Üçü de uyuyor gibiydi. Enkaz altından birçok cenaze çıkarttım ama insanın kendi yakını olunca çok başka oluyor" dedi.

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"GALİBA BEN DE ÖLECEĞİM"

Enkaz altındayken 10 yaşındaki kızının kendisine whatsapptan sesli mesaj gönderdiğini gözyaşları içerisinde anlatan Gövce, "Kızım akıl etmiş sesli mesaj göndermiş. Fakat şebeke çekmediği için gönderilememiş. Telefon benim elime geçtikten sonra, tekrar gönder tuşuna bastığımda hepsi benim telefonuma iletildi. Birinci sesli mesajında dediği şey de şu, 'Baba Antakya'da deprem oldu. Lütfen yardım et, ambulans çağır, konum at ben atamıyorum, bizi kurtarsınlar.' İkinci sesli mesajı, 'Baba sana ulaşamıyorum. Lütfen beni ara, bana yardım et. Baba, annemlere ulaşamıyorum, galiba ben de öleceğim.' Sonra bunu yazıya dökmüş. Bu telefon eşimin telefonuydu ama, kızımdaydı. O kadar yalnızlık duygusuna kapılmış ki kendisine 'Seni seviyorum' diye mesaj atmış. Kızım korkmuştur enkaz altında, karanlıktan çok korkardı" dedi.

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"KIZIMIN ÖLÜM SAATİ DÜZELTİLSİN"

Yetkililerden tek bir isteği olduğunu da belirten Mümtaz Gövce, "Kızımın ölüm belgesinde ölüm saati 10.01 yazıyor. Kızım o saatte ölmedi, çektiği fotoğraflar ve ses kayıtları var. Benim tek isteğim bir baba olarak bunun düzeltilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Antakya enkaz mesaj

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