HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Galler’in yeni Başbakanı belli oldu! Avrupa'da bir ilk

Galler’in yeni Başbakanı belli oldu! Avrupa'da bir ilk

20.03.2024 20:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galler’de Başbakan Mark Drakeford’un görevden çekilmesinin ardından parlamentoda yapılan oylama ile Galler İşçi Partisi Lideri Vaughan Gething, ülkenin yeni başbakanı seçildi. Gething, Avrupa’daki ilk siyahi lider olarak kayıtlara geçti.

Galler’in yeni Başbakanı belli oldu! Avrupa'da bir ilk

Galler’de Başbakan Mark Drakeford’un 5 yıllık görev süresinin dolmasının ardından dün görevden çekilmesinin ardından parlamentoda yeni başbakan seçilmesi için oylama yapıldı. Oylama sonucu 60 sandalyeli parlamentodan 27 oy alan 50 yaşındaki Galler İşçi Partisi Lideri Vaughan Gething, ülkenin yeni başbakanı oldu.

Avrupa’daki ilk siyahi lider olarak kayıtlara geçen Gething’in ismi, onay için İngiltere Kralı III. Charles’a gönderilecek. Kral Charles’ın onayının ardından Gething, yemin edecek ve kabinesini atamaya başlayacak.

Gething, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, Drakeford’a Galler için yaptıklarından dolayı teşekkür ederek, "Bugün, iç karartıcı derecede tanıdık bir modelin ortaya çıkmasını da bekleyebiliriz: sosyal medyada taciz, kibar bir dille gizlenmiş ırkçı mecazlar. İnsanlar gerekçelerimi sorguluyor ve evet, hala milliyetimi sorgulayacak ya da inkar edecekler, diğerleri ise neden ’ırk kartını oynadığımı’ sorguluyor. Bu insanlara bir kez daha söylüyorum, kendi kimliğiniz bir kez bile sorgulanmamış veya sizin geride kalmanıza neden olmadığında kimliğinizi umursamamak çok kolaydır” dedi.

Öte yandan Birleşik Krallık’ta şu anda görev yapan 4 başbakandan 3’ü göçmen kökenli olurken, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Hindistan, İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, Pakistan, Gething, ise Zambiya kökenli. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mansur Yavaş isim vermeden Gökçek'i eleştirdiMansur Yavaş isim vermeden Gökçek'i eleştirdi
Hamza Dağ'dan Özgür Özel'e yanıt: Korkunun ecele faydası yokHamza Dağ'dan Özgür Özel'e yanıt: Korkunun ecele faydası yok
Rusya'dan Erdoğan açıklaması: MinnettarızRusya'dan Erdoğan açıklaması: Minnettarız
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Galler
En Çok Okunan Haberler
Tartışma konusu olmuştu! Adım atıldı: Yetkileri askıya alındı

Tartışma konusu olmuştu! Adım atıldı: Yetkileri askıya alındı

Emeklilere seyyanen zam söylentileri kulislerin 1 numaralı gündemi oldu! Akşener 'arkadaşımdan duydum' dedi rakam vererek açıkladı: Emekliler ayağa kalkar

Emeklilere seyyanen zam söylentileri kulislerin 1 numaralı gündemi oldu! Akşener 'arkadaşımdan duydum' dedi rakam vererek açıkladı: Emekliler ayağa kalkar

Emekliye seyyanen zamda ‘Cumartesi’ sürprizi

Emekliye seyyanen zamda ‘Cumartesi’ sürprizi

Sosyal medyada infial yarattı! Yıllarca mahallenin çocuklarını istismar etti, bunun için özel oda bile yaptırdı... "Canımı al diye yalvardığın gecelerin sabahı olmasın"

Sosyal medyada infial yarattı! Yıllarca mahallenin çocuklarını istismar etti, bunun için özel oda bile yaptırdı... "Canımı al diye yalvardığın gecelerin sabahı olmasın"

Keserli vahşi cinayette kan donduran 'genital' detayı: Yanıklar gördüm

Keserli vahşi cinayette kan donduran 'genital' detayı: Yanıklar gördüm

Rize'de sokak ortasında silahlı çatışma! Cep telefonuyla anbean kaydedildi: Yaralılar var

Rize'de sokak ortasında silahlı çatışma! Cep telefonuyla anbean kaydedildi: Yaralılar var

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.