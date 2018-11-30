Galli kadından 26 kiloluk yumurtalık kisti alındı

28 yaşındaki Gallerli Keely Favell'dan 26 kiloluk, bir başka deyişle yedi yeni doğmuş bebek ağırlığındaki bir yumurtalık kisti alındı.

Birçok kez negatif çıkan hamilelik testlerine karşın, doktorlar Favell'in giderek büyüyen karnının hamilelikten kaynaklandığını düşündü.

Karnını görenlerin doğumun ne zaman olacağı sorularına kaçamak yanıtlar verdi.

Ancak Favell, "sadece şişman" olduğunu düşünüyordu.

Swansea kentinde yaşayan Favell 2014'te kilo almaya başladı.

Favell "Hep biraz kiloluydum ama birkaç yıl içinde yavaş yavaş bu göbek oluştu." diyor.

Favell "O kadar yavaş büyüdü ki, bir sorun olduğunu fark edemedim, göbek bağlıyorum diye düşündüm. 10 yıldır erkek arkadaşımla beraberim, birkaç kez hamile olduğumu sandım ama evde yaptığım testler hep negatif çıktı" diye devam ediyor.

Favell bir gün işte bayılınca, 2016'da aile hekimine gidecek cesareti kendisinde bulduğunu söylüyor, ancak aile hekiminin negatif kan testlerine rağmen, hamile olduğunu söylediğini aktarıyor.

Keely Favell "Bana bakan herkes dokuz aylık hamile olduğumu düşünüyordu. Bana hep doğumun ne zaman olduğunu soruyorlardı." diyor.