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Gamze Açar cinayetinde gerekçeli karar açıklandı

01.11.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 2 yıl önce bir otelin 5. katından düşerek ölen Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin 2 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ile süreli hapse, 3 sanığın ise beraatine ilişkin gerekçeli karar taraflara tebliğ edildi.

Ankara'da iş görüşmesi için gittiği otelde hayatını kaybeden lise öğrencisi 17 yaşındaki Gamze Açar'ın, cinsel saldırıya maruz kaldıktan sonra şikayetçi olmaması için sanıklar tarafından 5. kattan atıldığı tespiti gerekçeli kararda yer aldı.

Açar'ın ölümüne ilişkin sanıklar Rıza Doğan ile Mustafa Emre Demiral'in "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldığı, 3 sanığın ise beraat ettiği hükmün gerekçesi taraflara tebliğ edildi.

Ankara Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına göre Açar, 7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçti.

Görüşme için Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele giden Açar, aynı gün otelin 5. katından düşerek hayatını kaybetti.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma sonucunda Açar'ın otelde görüştüğü, kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral, Hüseyin Emre Gürgen ve Emre Eker hakkında dava açıldı.

"KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN SANIK TARAFINDAN BALKONDAN ATILDI"

Kararda, sanık Rıza Doğan'ın, olay günü Açar ile Keçiören'de buluştuğu, ardından Kızılcahamam'daki otele geçtikleri belirtildi.

Otelde Açar'ı diğer sanıklarla tanıştıran Doğan'ın "Esrar içer misin? İçersen alalım" şeklinde teklifte bulunduğu ancak maktulün bunu kabul etmediği belirtilen kararda, sanıkların gece boyunca alkol aldığı, bir süre sonra Mehmet Doğan, Hüseyin Emre Gürgen ve Emre Eker'in odadan ayrıldığı anlatıldı.

Daha sonra Rıza Doğan'ın Açar'a cinsel saldırıda bulunduğu ifade edilen kararda, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Sanık savunmalarının aksine olay döngüsüne göre gece değil, sabah saatlerinde arbedenin gerçekleştiği, zira maktulün odadan kaçmak amacıyla hareket ettiği, bir tanığın iki erkek şahsın aralarında 'Kızı attık, şimdi başımıza kalacak polisler gelir bizi alır götürür' yönündeki ifadesi de dikkate alındığından maktulün sabah saatlerinde odadan kaçmaya çalışırken sanık tarafından engellendiği, bu nedenle yardım çığlığı attığı, arbede sırasında telefonunu kapıya doğru kaçma yönünde yere attığı, maktulün sanık tarafından kendisinin şikayet edilmesini önlemek amacı ile alkolün de verdiği etki ile oda balkonundan aşağıya atıldığı sonuca ulaşılmıştır."

"KENDİSİNİ AŞAĞI ATMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Kararda, sanık Doğan'ın, maktulün intihar ettiği yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğuna dikkat çekildi.

Açar'ın 1,65 santimetre boyunda, balkon demirlerinin ise 108 santimetre yüksekliğinde olduğu ifade edilen kararda, Açar'ın demir parmaklıklar üzerinde parmak izinin bulunamadığı vurgulandı.

Maktulün herhangi bir eşyadan yardım almadan ve balkon parmaklıklarına dokunmadan kendisini balkondan atmasının mümkün olmadığının altı çizilen kararda, "Maktulün maruz kaldığı cinsel saldırı sonrası bulunduğu yerden kurtulmak için odadan çıkmak istemesi ve bağırması üzerine sanık tarafından kendisinin şikayet edilmesini önlemek, işlediği suçun ortaya çıkmasına mani olmak amacı ile maktulün odadan çıkışına izin vermeyip, çıkan arbede sonucunda maktulü balkondan aşağı attığı anlaşılmıştır." değerlendirmesi yapıldı.

Kararda, sanık Rıza Doğan'ın Açar'a yönelik eylemlerine sanık Demiral'in iştirak ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, sanık Rıza Doğan'ı "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 9 yıl ve "nitelikli cinsel istismar" suçundan ise 17 yıl hapisle cezalandırdığı ifade edilen kararda, sanık Mustafa Emre Demiral'ı ise "nitelikli kasten öldürme suçundan" ağırlaştırılmış müebbet ile "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen'in tüm suçlardan beraatlarine karar verildiği aktarılan kararda, Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral'ın ise tutukluluklarının devamına hükmedildiği bildirildi.

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