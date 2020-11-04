Gamze Açar’ın şüpheli ölümü soruşturmasında 3 tutuklama

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 17 yaşındaki Gamze Açar’ın termal otelin beşinci katından şüpheli bir şekilde düşerek ölmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir tanığın, "Olaydan kısa süre önce dört kez belli aralıklarla çığlık sesi duydum. Daha sonra ’pat’ diye bir ses duydum" dediği öğrenildi.

17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Açar, 31 Ekim’de saat 08.30 sıralarında Kızılcahamam ilçesindeki bir termal otelin beşinci katından şüpheli bir şekilde düşerek ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Açar’ı hastaneye kaldırdı. Açar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı, Açar’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda söz konusu otel odasında yapılan incelemelerde yerde kırık içki şişeleri olduğu belirlendi. Öte yandan, odadaki duvara sabit şekilde olan televizyonunda kırık olduğu görüldü. Otel odasında ve Açar’ın düştüğü yerde yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri, otel görevlilerinden güvenlik kameralarının kayıtlarını istedi. Görevliler, kameraların bozuk olduğunu, kayıtların bulunmadığını söyledi. Daha sonra müşteri kayıtlarını inceleyen polis, Açar’ın isminin kayıtta bulunmadığını tespit etti. Otelle ilgili idari işlem başlatılırken, genç kızın otele kaçak sokulduğu belirlendi. Başsavcılığın talimatıyla R.D., M.D, M.E.D., H.G. ve E.E., gözaltına alındı.