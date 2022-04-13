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Bir suç duyurusu da cinsel saldırıdan! Kan donduran detaylar ortaya çıktı: 'Dövdükten sonra...'

13.04.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de E. Y. (35) adlı kişi, iddiaya göre ayrılmayı kabul etmediği için kız arkadaşı Gamze Tümtürk'e (22) saatlerce şiddet uygulamıştı. Olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkarken Tümtürk'ün avukatı cinsel saldırıdan da suç duyurusunda bulundu.

Bir suç duyurusu da cinsel saldırıdan! Kan donduran detaylar ortaya çıktı: 'Dövdükten sonra...'

Gamze Tümtürk'ün darp iddiasıyla açılan soruşturma devam ederken yeni detaylar ortaya çıktı. Tümtürk olay günü E. Y.'nin kendisini dövdükten sonra "2 saat uyuyalım, gideceğim" dediğini, uyandıktan sonra birlikte olma isteğini kabul etmediği için daha fazla şiddet uyguladığını ifade etti. E.Y. hakkında cinsel saldırıdan da suç duyurusunda bulunuldu.

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Harmandalı Mahallesi'nde yaşayan Gamze Tümtürk, 3 senedir birlikte olduğu E.Y.'den, fiziksel ve duygusal şiddet gördüğünü öne sürerek 50 gün önce ayrıldı. Aradan geçen süreçte, E.Y. tekrar barışmak istediğini söyledi ancak Tümtürk bunu kabul etmedi. Geçen 4 Mart'ta saat 06.00 sıralarında E.Y. eve geldi. Açık unutulan kapıdan giren E.Y., iddiaya göre, yatak odasında uyuyan Gamze Tümtürk'ün yanına gidip barışmak istediğini söyleyerek, sarılmaya çalıştı. Tümtürk, tepki verince E.Y. genç kıza saldırdı. Olaydan sonra gözleri başta olmak üzere yüzünün ve vücudunun birçok bölgesinde morluklar oluşan Tümtürk, polise gidip şikayetçi oldu. Olay günü polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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"DÖVDÜKTEN SONRA, '2 SAAT UYUYALIM, GİDECEĞİM' DEDİ"

Gamze Tümtürk, olay günü kapıyı açık unuttuğunu ve sabaha karşı bir ses duyduğunu, dönüp baktığında E.Y.'nin başucunda olduğunu belirterek, "Bana benimle barışmak istediğini söyleyip sarılmaya kalktı. İstemediğimi söyledim. Bana vurmaya başladı. Yumruk ve tekmelerle saldırdı. Yatak odasından salona geldim ama yine vurmaya devam etti. Bir süre sonra bana, "Uykusuzum, 2 saat uyuyalım gideceğim' dedi. Ben de daha fazla şiddet göstermemesi için kabul ettim. Benim de çok ağrım vardı, bu nedenle ben de uyumaya çalıştım. Bir anda beni kaldırıp, birlikte olmak istediğini söyledi. Kabul etmedim. Bunun üzerine beni daha fazla dövmeye başladı. En son çığlık atıp kaçtım ancak saçımdan tutup beni yere fırlattı. Başım da dahil her yerimi tekmeleyip, yumrukladı. Sonrasında sinir krizi geçirip, çığlık atmaya başlamam üzerine evi terk etti" dedi.

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'CİNSEL SALDIRI DA ARAŞTIRILSIN'

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürerken Tümtürk'ün avukatı Ercan Öner, savcılığın şu ana kadar darp olayını soruşturduğunu belirterek, "Olayın içinde cinsel saldırı suçunun unsurlarının da bulunduğunu belirtsek de maalesef bu konunun soruşturulması adına bu zamana kadar somut bir adım göremedik. Biz de bu konuyla alakalı, yeni bir suç duyurusunda bulunduk. Çünkü, E.Y. müvekkilime birlikte olmak istediğini söylüyor ve müvekkilim bunu reddediyor, daha sonra ise şiddetin dozu giderek artıyor. Bunların göz önünde bulundurulması lazım" dedi. (DHA)

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