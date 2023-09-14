Gamze Sakallıoğlu yatağında ölü olarak bulunmuştu! Para karşılığı cinsel ilişki sözleri sonrasında 'kıskançlık' iddiası: 'Kızın başını yaktılar'

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi'nde ailesiyle oturan Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocak 2022'de saat 07.30 sıralarında, kendisini uyandırmak için odaya giren annesi Turcen Sakallıoğlu tarafından yatağında hareketsiz bulundu. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, Gamze'nin öldüğünü belirledi. Sağlık sorunu bulunmadığı ifade edilen Gamze'nin boynunda izler olduğu tespit edildi. Muğla Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Gamze'nin cenazesi, 2 gün sonra Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından evde yapılan incelemede durum, kayıtlara, 'şüpheli ölüm' olarak geçti. Gamze Sakallıoğlu'nun otopsi raporunda boyun kemiğinin kırık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sakallıoğlu çifti, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Çift, 4 ay tutuklu kalıp, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

TELEVİZYON PROGRAMI SONRASI GÖZALTINA ALINDILAR

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, sonradan adının Lale Cengiz olduğu belirtilen gizli tanığın itirafı üzerine olayla ilgili yeniden çalışma başlattı. Yeni elde edilen deliller sonucu Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu hakkında bir kez daha gözaltı kararı çıkarıldı. 26 Ekim 2022'de Sakallıoğlu çifti, İstanbul'da katıldıkları televizyon programının ardından gözaltına alındı. Çift, işlemlerinin ardından Bodrum’a getirildi.

Jandarma ekipleri, yeni deliller ışığında, aynı gün Gamze Sakallıoğlu'nun amcası E.S. (55), kuzeni G.S. (32), ağabeyi Mefar Sakallıoğlu (37), yengesi N.S. ve hakkında yakalama kararı bulunan erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen R.K.'yı Bodrum'da, ablası Fatma Köse ile eniştesi D.K.'yı (30) ise Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına aldı.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Turcen- Mehmet Halil Sakallıoğlu çifti, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede, anne ve baba için 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Diğer tutuksuz sanıklar için ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumu raporuna göre Gamze'nin ölüm nedeninin boyun kemiğinin kırık olmasından kaynaklandığı belirtildi.

PARA KARŞILIĞI CİNSEL İLİŞKİYE GİRMİŞLER

Dosya kapsamında şüpheli Turcen Sakallıoğlu'nun tutuklu kaldığı süre boyunca aynı koğuşta güven duyduğu kişilerin tanık olarak ifadelerine başvuruldu. Tanık Lale Cengiz, "Turcen Sakallıoğlu'nun koğuşta dışlandığını ve yalnız kaldığını gördüm. Ben de genelde yalnız olduğum için tanıştık. Sohbetimiz ilerledi. Gamze'nin ölümünden yaklaşık 20 gün sonra koğuştaki eğlencede Turcen'in oynayarak eğlendiğini gördüm. Bu hareketi dikkatimi çekti. Güven duydukça bazı konuları anlatmaya başladı. Birden çok kişiyle para karşılığı ilişkiye girdiğini, Gamze'nin de gördükleri nedeniyle kendisini tehdit ettiğini söyledi. Bunu söylediğinde Gamze'yi öldürmeyi düşündüğünü anladım. Hatta 'Gamze görmeseydi, duymasaydı, beni de yakmazdı' dedi. Gamze'nin de para karşılığı ilişkiye girdiğini, daha önce kürtaj olduğundan bahsetti. 'Delil bırakmadıysan bir daha da bir şey çıkmaz' dedim. Polisiye bir dizi izlediğini, olayın üzerini nasıl örtmesi gerektiği konusunda yeterince bilgi edindiğini söyledi" ifadeleri de iddianamede yer buldu.

"BENİM NE YAPACAĞIM BELLİ OLMAZ"

Cengiz, ifadesinin devamında, "Olayı öğrenebilmek için, olaydan sonra kendisini kurtarıp, kurtaramadığını ve her yeri temizleyip temizlemediğini sordum. Bunun üzerine o gece boyunca uyumadan her yeri temizleyip, kendisine dair hiçbir iz bırakmadığını söyledi. Bir anlık boğuşma sonucu Gamze'nin gece saat 01.00 civarında can verdiğini, yatağa taşıdıktan sonra sabah cesedini yatakta bulmuş gibi yaptığını söyledi. Hatta 'Keşke cesedi götürüp, ormana atsaydık' dedi. Olay sonrası Gamze'nin boyun ve göğüs kısmında gördüğü morlukları anlattı. Neden morardığını sorunca boğuşma sırasında dizleri üzerine çöktüğünü söyledi. Koğuşta çıkan bir kavgada başka bir kadını dizleri üzerine çöküp, boğazladığını gördüm. Daha sonra ona, kavgada, Gamze'ye yaptığı şeyin aynısını kavga ettiği kadına da yaptığını söyledim. Koğuşta kendisini sinirlendiren kişilere karşı beni uyarıp, 'Lütfen beni tut, benim ne yapacağım belli olmaz, her şeyi yapabilirim. Sen bana mukayyet ol' diyordu. Anladığım kadarıyla aile içinde çarpık ilişkileri var. Her şeyden çok paraya önem veriyor. Kendisi ceza yese bile kocasının dışarıda olması halinde mal varlığı ile kendisini rahat ettireceğini düşünüyor. Bu nedenle kocasının bu olayda bilgisi varsa dahi ceza almasını istemediğini düşünüyorum" dedi.

İddianamede gizli tanığın, olayı anne Turcen Sakallıoğlu'nun anlattığı kadarıyla öğrendiği, dolayısıyla Mehmet Halil Sakallıoğlu ile ilgili ayrıntı vermemiş olabileceği de vurgulandı. Hayatın olağan akışı çerçevesinde kendisinden daha genç ve dinamik olan birinin öldürülmeye çalışılması durumunda karşılık vermesi üzerine yaşanacak arbedede sanık Turcen Sakallıoğlu'nun kızı Gamze'yi tek başına herhangi bir yara almadan boğarak öldüremeyeceği, dolayısıyla Mehmet Halil Sakallıoğlu'ndan yardım aldığı ifade edildi.

ÖLMEDEN 5 DAKİKA ÖNCE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAF...

İddianamede, Gamze'nin ölümünden 5 dakika önce 00.55'te cep telefonunun ön kamerasıyla çekilmiş fotoğraf tespit edildiğine de yer verildi. Siyah görüntü olan fotoğrafın kavga sırasında ya da telefonu almaya çalışırken yanlışlıkla çekildiğinin anlaşıldığı ve şüpheli Turcen Sakallıoğlu'nun olayı kendisine anlattığını beyan eden gizli tanığın, bir anlık boğuşma gerçekleştiği ve Gamze'nin saat 01.00 civarında can verdiğini söylediği ifadesindeki beyanlarıyla örtüştüğü iddianamede belirtildi.

Öte yandan, Gamze'nin ölü olarak bulunduğu odayı normalde kullanmadığı ve o odada hiç uyumadığının tespit edildiğine de yer verildi. İddianamede, anne Turcen ve ona yardım ettiği iddia edilen baba Mehmet Halil Sakallıoğlu hakkında 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu ikinci kez Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu Sakallıoğlu çiftinin kızları Fatma Köse, oğulları Mefar Sakallıoğlu ve avukatlar katıldı. Duruşmada mahkeme başkanı tanıkları dinledi. İlk dinlenen tanıklar Sakallıoğlu'nun ihbarına giden 112 Acil Tıp teknisyenleri oldu. Olaya giden 1'i kadın diğeri erkek 112 personeli sırasıyla dinlendi. 112 personellerinden kadın teknisyen, "Vakaya gittiğimizde bizi amcası karşıladı. Daha sonra Gamze'nin içeride olduğu odanın kapısı kilitliydi ve kapıyı anne Turcen Sakallıoğlu anahtarla açtı. Kapının kilitlendiğini ilk defa gördüm. Olay yeri bozulmuştu. Annesi Turcen Sakallıoğlu bize kızını yüzüstü bulduğunu söylemişti ancak Gamze sırt üstü duruyordu. Yaptığımız kontrolde Gamze'nin öldüğünü tespit ettik. Jandarma ile beraber yaptığımız incelemede Gamze'nin göğüs bölgesinde morluk vardı" dedi.

"KIZIN BAŞINI YAKTILAR"

Diğer teknisyen ise "Odaya girdiğimiz sırada amcasının, 'Kızın başını yaktılar' dediğini duydum" dedi. Soruşturma kapsamında mahkeme heyeti Gamze Sakallıoğlu'nun sınıf arkadaşlarını da dinledi. Duruşmaya katılan 4 sınıf arkadaşı olayı sadece çevreden duydukları kadar bildiklerini söyledi.

"KISKANÇLIKTAN CİNAYETİ İŞLEDİ"

Turcen Sakallıoğlu'nun ablası tanık G.K. ise "Kız kardeşimin, kızını öldürdüğünü düşünüyorum. Gelinimiz Nazlı ile telefonda konuştuğumda eve sürekli bir erkeğin girip çıktığını ve kıskançlıktan kaynaklı cinayet işlendiğini söyledi. Yeğenim Fatma Köse ise bana bunun bir aile cinayeti olduğunu söyledi. Geçtiğimiz aylarda cezaevinden tahliye olan ağabeyim bir düğünde Gamze'yi annesinin dövdüğünü ve babasının sürüklediğini söylemişti. Ben daha sonra babasından da şüphelendim" ifadelerini kullandı.

SANIK TURCEN SAKALLIOĞLU FENALAŞTI

Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesinin ardından duruşmaya 1 saat ara verdi. Tansiyon hastalığı olduğunu söyleyen Turcen Sakallıoğlu, fenalaştı. Adliyede bekleyen sağlık personelleri tarafından Sakallıoğlu'na müdahale edildi. Durumu normale dönen sanık Turcen Sakallıoğlu, duruşmanın ikinci oturumuna 5 dakika sonra katıldı. Mahkeme heyeti daha sonra Turcen Sakallıoğlu'nun ilk tutuklandığı dönemde beraber aynı koğuşta kalan 3 tutuklu tanığı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dinledi.

HAMİLE KALMAK İSTEMİŞ

Tutuklu tanık Hatice U., "Turcen koğuşta vicdan azabı çekiyordu. Eşinin, Turcen'i durdurmak isterken birlikte öldürmüşler gibi göründüğünü biliyoruz. Kocası ona engel olmaya çalışmış ama olamamış. Turcen, 'Eşim yeter ki çıksın, ben zaten ağırlaştırılmış müebbet alacağım' diyordu. Yeniden hamile kalmak istiyordu. 'Benim artık buradan ölüm çıkar' diyordu. Turcen cezaevinde kavga ettiği bir kadını boğmaya çalıştı, kadını 3 kişi zor kurtardık. Turcen olaydan sonra evi temizlemiş" diye konuştu.

Cezaevinde Turcen Sakallıoğlu'na yakın olarak bilinen tutuklu Lale Cengiz ise "İfadem aynen geçerlidir. Bunun dışında hiçbir şey bilmiyorum. Dışarıda ailem var, Allah cezasını versin. Benim Turcen'le aramdaki konuşma Turcen programa çıkmadan önceydi. Programın avukatı ziyaretime geldi. Ben Turcen'in ceza almasını isteyerek bir iki husus anlattım. Daha sonra savcı çağırdı ve savcıya Tuncer'le aramızda geçen tüm konuşmaları anlattım" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme başkanı, sanık ile müşteki avukatları ve Fatma Köse ile Mefar Sakallıoğlu'nu dinledi. Sanık avukatları adli kontrol şartıyla sanıkların tutuksuz yargılanmalarını talep ederken, müşteki avukatları sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi. Sanıklar ise beraatlerini istedi.

Sanık Turcen Sakallıoğlu, kendisine kumpas kurulduğunu ve söylenenlerin yalan olduğunu öne sürerek, katilin bulunmasını istedi.

Turcen Sakallığlu'nun akıl sağlığının yerinde olup olmadığı konusunda Manisa Ruh ve Sinir Sağlığı Hastanesi'nden rapor talep edilirken, gelen rapor doğrultusunda akıl sağlığı konusunda 3 hafta izlenilmesi belirtildi. Ayrıca, Turcen Sakallığlu'nun ilk tutuklamasında beraber aynı koğuşta bulunan kişilerin isim bilgileri talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Aralık tarihine erteledi.

Kaynak: DHA

