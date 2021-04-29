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Gana, 200 bin AstraZeneca aşısı daha alacak

29.04.2021 01:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Afrika ülkesi Gana'nın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 200 bin doz daha AstraZeneca aşısı alacağı bildirildi.

Gana, 200 bin AstraZeneca aşısı daha alacak

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Batı ve Orta Afrika Bölge Sağlık Sistemlerinin Güçlendirilmesi Danışmanı Suzie Villeneuve, yaptığı açıklamada, Gana'nın aşıları UNICEF'ten alacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Kwaku Agyeman-Manu da bu aşıların ülkenin yıl sonuna kadar 20 milyon kişiyi aşılama hedefini destekleyeceğini söyledi.

Gana, daha önce Rusya, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrikalı telekomünikasyon şirketi MTN ve Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programından (COVAX) 4 milyon 222 bin Kovid-19 aşısı teslim almıştı.

1 MİLYONA YAKIN KİŞİYE AŞI YAPILDI

Ülkede 1 Mart'ta başlatılan kitlesel aşılama sürecinde şimdiye kadar 1 milyona yakın kişiye aşı yapıldı.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da salgının başından bu yana 92 bin 513 kişi virüse yakalandı, bunlardan 90 bin 151'i sağlığına kavuştu, 779 kişi ise yaşamını yitirdi. (AA)

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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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