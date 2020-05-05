HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Gana'nın dansçı tabut taşıyıcıları konuştu!

Gana'nın dansçı tabut taşıyıcıları konuştu!

05.05.2020 14:32 | Son Güncelleme

Dünyada fenomen haline gelen Ganalı dansçı tabut taşıyıcıları açıklama yaptı.

Gana'nın dansçı tabut taşıyıcıları konuştu!

Gana kültüründe cenazeler sadece yas değil aynı zamanda kutlama zamanı da. Yakınları, ölen kişinin hayatını kutlamak için bir araya gelip dans ediyor. Bu kutlamalar birçok kişiye iş kapısı da açıyor.

Benjamin Aidoo ve dans grubu da dans ederek tabut taşıyan ve bu sayede para kazanıyordu.

Ancak Aidoo, kokoronavirüs salgını nedeniyle işlerinin azaldığından yakınıyor.

BBC Afrika Servisi'nden Sulley Lansah'a konuşan Aidoo, salgından sonra dünyayı dolaşıp insanlara danslarını öğreteceklerini, bu şekilde ölenlere nasıl saygı gösterdiklerini anlatacaklarını söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Her yerde aranıyordu denizden cesedi çıktıHer yerde aranıyordu denizden cesedi çıktı
Dünya basınının gözü Türkiye'deDünya basınının gözü Türkiye'de
Sinema sektörüne koronavirüs darbesi: Çekiliyorlar! Sinema sektörüne koronavirüs darbesi: Çekiliyorlar!

En Çok Okunan Haberler

Antalya ve Burdur Valisi: Tatil için gelenleri almayacağız

Antalya ve Burdur Valisi: Tatil için gelenleri almayacağız

Milli Piyango çekilişinde tartışma yaratan görüntü!

Milli Piyango çekilişinde tartışma yaratan görüntü!

Nur Yerlitaş'ın mezarında yaptığı paylaşımla tepki çekti

Nur Yerlitaş'ın mezarında yaptığı paylaşımla tepki çekti

Perakende devi konkordato başvurusu yaptı

Perakende devi konkordato başvurusu yaptı

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Bilim Kurulu Üyesi Çelik, 'sıkıntı yaratacak' diyerek uyardı

Bilim Kurulu Üyesi Çelik, 'sıkıntı yaratacak' diyerek uyardı

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

'Ay-Yıldız'ı örnek alan İngiliz pilota soruşturma!

'Ay-Yıldız'ı örnek alan İngiliz pilota soruşturma!

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Diğer Haberler
İpler geriliyor! Ağır suçlama: Yozlaşmış!

İpler geriliyor! Ağır suçlama: Yozlaşmış!

ABD birbirine girdi! Karşılıklı suçlamalar

ABD birbirine girdi! Karşılıklı suçlamalar

Dünya basınının gözü Türkiye'de

Dünya basınının gözü Türkiye'de

Venezuela'da yeni darbe girişimi

Venezuela'da yeni darbe girişimi

Putin'den Kuzey Kore lideri Kim'e madalya

Putin'den Kuzey Kore lideri Kim'e madalya

3 doktor şüpheli şekilde hastanelerin pencerelerinden düştü

3 doktor şüpheli şekilde hastanelerin pencerelerinden düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.