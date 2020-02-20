Öğretim görevlisinden skandal teklif: Işığı söndür, kapıyı kapat!

BBC muhabirine "Seninle evlenirim. O okulun öğrencileri penis seviyormuş" diyen Prof. Ransford Gyampo altı ay, "Evliyim. İkinci erkeğin olayım" diyen Dr. Paul Butakor da dört ay süreyle okuldan uzaklaştırıldı.

Sosyal medyada birçok kişi, öğretim görevlilerine verilen cezayı yetersiz bularak okul yönetimine tepki gösterdi. Bazı yorumlarda "Tacizciler, tatile gidiyor" denildi.

BBC'de geçen Ekim'de "Africa Eye" programında yayımlanan "Seks karşılığı not" adlı belgeselde Nijerya'daki Lagos Üniversitesi'nde ve Gana Üniversitesi'nde gizli çekimler yapılmıştı.

'IŞIĞI SÖNDÜR, KAPIYI KAPA'

Lagos Üniversitesi'ndeki bir öğretim görevlisi, 17 yaşında olduğunu ve okula kabul edilmek için yardım istediğini söyleyen BBC muhabirine, "Işığı söndür, kapıyı kilitle. Seni bir dakika öpeceğim" demişti.

BBC muhabiri, kendisini elle taciz etmeye başlayan Doç Dr. Boniface Igbeneghu'nun elinden tuvalete gideceğini söyleyerek kurtulmuştu.

Okul yönetimi, hakkında başka öğrencilerin de şikayette bulunduğu Igbeneghu'nun ilişiğini kesmişti.

Aynı zamanda din adamı olan öğretim görevlisi, pastörlük yaptığı kiliseden de uzaklaştırılmıştı.