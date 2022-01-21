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Gana'da bir maden şehrindeki büyük patlamada, çok sayıda kişinin öldüğü düşünülüyor

21.01.2022 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Afrika ülkesi Gana'da bir maden yakınındaki şehirde meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Gana'da bir maden şehrindeki büyük patlamada, çok sayıda kişinin öldüğü düşünülüyor

Batı Afrika ülkesi Gana'da bir maden yakınındaki şehirde meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Polis Bogoso isimli yerleşim yerinde, patlayıcı dolu bir aracın kaza sonucu patladığını açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, büyük bir alandaki yapıların yerle bir olduğu görülüyor.

Aynı görüntülerde büyük bir patlama kraterinin oluştuğu da anlaşılıyor.

Emniyet birimleri ölümlere ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Yetkililer, yakın yerleşim yerlerinden, kurtulanların ikamet ettirilmesi için kilise, okul gibi mekanların açılması çağrısını yaptı.

Patlama ile ilgili ülkenin cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo da açıklama yaptı ve ordunun durumun kontrolü için harekete geçirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, Twitter paylaşımında, "Bu gerçekten üzücü, şansız ve trajik bir olay" dedi.

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