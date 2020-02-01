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Gantz, çalan sirenler nedeniyle sığınağa kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 23:43 | Son Güncelleme

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve ana muhalefet partisi Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, Gazze’ye yakın bir bölgede çalan sirenler nedeniyle sığınağa kaçtı.Eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve ana muhalefet partisi Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz’ın, Gazze’ye yakın bir bölgede bulunan Nahal Oz bölgesinde yaptığı ziyaret sırasında sirenler çalmaya başladı.

Gantz, çalan sirenler nedeniyle sığınağa kaçtı

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve ana muhalefet partisi Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, Gazze’ye yakın bir bölgede çalan sirenler nedeniyle sığınağa kaçtı.
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve ana muhalefet partisi Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz’ın, Gazze’ye yakın bir bölgede bulunan Nahal Oz bölgesinde yaptığı ziyaret sırasında sirenler çalmaya başladı. Gantz, çalan sirenler nedeniyle sığınağa kaçarken, İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Gazze’den İsrail güneyine bir füzenin atıldığını ve sirenlerin çalındığını duyurdu. Açıklamada, füzenin Gazze’ye yakın Batı Negev’de açık alana düştüğü ifade edildi.

Gantz, çalan sirenler nedeniyle sığınağa kaçtı

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