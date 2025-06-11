Gardırobun yaza ne kadar hazır?

Yaz kapıda, hatta bazı şehirlerde çoktan içeri girdi bile! Peki, gardırobun buna ne kadar hazır? Şortlar, elbiseler, tiril tiril gömlekler yerini aldı mı, yoksa hâlâ “şu kazakları kaldırmam lazım” diye düşünüyor musun? Eğer sen de her yaz başında “Neyim var, neyim yok?” diye dolabın karşısında sessizce kriz yaşıyorsan, bu test tam sana göre!
28.05.2025 18:56
+
Yorum Yap
+
Hazırsan başlayalım!
Yaz stilini öğrenelim!
1/8
Gardırobunu en son ne zaman detaylı bir şekilde düzenledin?
Geçen hafta...
Geçen ay...
Kış bitince niyet ettim ama kalakaldım.
Ne düzenlemesi? Hâlâ kazaklarla yaşıyorum.
2/8
Yaz indirimleri başlasa ilk alacağın şey ne olur?
Plaj elbisesi!
Yeni bir bikini/mayo.
Günlük elbise.
İndirimde ne varsa...
3/8
Yazlık kıyafetlerini çıkardığında ilk verdiğin tepki ne oluyor?
Ooo bu elbiseyi unutmuşum!
Hmm… Bunlar biraz dar mı geliyor?
Yine hepsi buruş buruş olmuş.
Ben bunu neden almışım ya?
4/8
Hangisini tercih edersin?
Sandalet
Sneaker
5/8
Kombin yaparken neye daha çok dikkat edersin?
Renk uyumu!
Vücut tipime uygunluk.
Fotoğraflarda güzel çıkması.
6/8
Gardırobuna her baktığında 'Bunu neden almışım ki?' dedirten o yazlık parça hangisi?
Çiçekli elbise...
Renkli terlik… giyince palyaço gibi oluyorum.
Transparan bir şey…
Leopar desenli pantolon.
7/8
Kombin yaparken çanta faktörü senin için ne kadar önemli?
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.