Gardırobun yaza ne kadar hazır?

Yaz stilini öğrenelim!

1/8 Gardırobunu en son ne zaman detaylı bir şekilde düzenledin? Geçen hafta... Geçen ay... Kış bitince niyet ettim ama kalakaldım. Ne düzenlemesi? Hâlâ kazaklarla yaşıyorum.

2/8 Yaz indirimleri başlasa ilk alacağın şey ne olur? Plaj elbisesi! Yeni bir bikini/mayo. Günlük elbise. İndirimde ne varsa...

3/8 Yazlık kıyafetlerini çıkardığında ilk verdiğin tepki ne oluyor? Ooo bu elbiseyi unutmuşum! Hmm… Bunlar biraz dar mı geliyor? Yine hepsi buruş buruş olmuş. Ben bunu neden almışım ya?

4/8 Hangisini tercih edersin? Sandalet Sneaker

5/8 Kombin yaparken neye daha çok dikkat edersin? Renk uyumu! Vücut tipime uygunluk. Fotoğraflarda güzel çıkması.

6/8 Gardırobuna her baktığında 'Bunu neden almışım ki?' dedirten o yazlık parça hangisi? Çiçekli elbise... Renkli terlik… giyince palyaço gibi oluyorum. Transparan bir şey… Leopar desenli pantolon.

7/8 Kombin yaparken çanta faktörü senin için ne kadar önemli? Her kombine göre çantam var, olmazsa olmaz. 1-2 tane var, uydurmaya çalışırım. Genelde çantasız çıkarım. Bez çanta candır, kombinle uyum şart değil.