Gardırobunda en çok yer kaplayan kıyafet rengine göre senin baskın kişilik özelliğin ne?

1/8 Dolabını açtığında dikkatini ilk çeken şey ne oluyor? Siyah kıyafetlerin fazlalığı. Açık tonların ağırlıkta olması. Rengarenk parçalar... Kahve tonlarının hakim olması.

2/8 Dolabındaki en baskın rengi seç bakalım! 👇

3/8 Alışverişe çıktığında en çok hangi renkte kıyafetlere yöneliyorsun? Kırmızı, pembe, sarı gibi canlı renkler. Mavi, yeşil gibi rahatlatıcı renkler. Bej, kahve ve toprak tonları. Siyah veya gri.

4/8 Bir kıyafet alırken dikkat ettiğin en önemli şey ne? Her kombine uyum sağlaması. Rahat ve kullanışlı olması. Her renkle giyilebilmesi. Dikkat çekici olması.

5/8 Söyle bakalım, dolabında asla yer vermeyeceğin renk hangisi? Pembeye dolabımda yer yok! Bir tane bile turuncu kıyafetim yok. Beyaz ve tonlarına asla yer vermem! Lacivert, gri, kahverengi gibi renkler.

6/8 Hayatında yalnızca tek bir renk giyecek olsan hangi rengi seçersin? Her zaman siyah! Kahve tonları... Canlı renklerden vazgeçmem! Sadece beyaz!

7/8 Özel bir davete giderken genellikle nasıl bir kombin seçersin? Tek renk sade parçalar. Şık ama abartısız bir kombin. Neon renkli rahat bir elbise. Kırmızı tonlarında cesur bir parça!