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Gardırobunda en çok yer kaplayan kıyafet rengine göre senin baskın kişilik özelliğin ne?

Farkında olmasan bile gardırobunda en çok yer verdiğin renkler, tarzın kadar karakterin hakkında da ipuçları veriyor olabilir! Peki senin dolabında hangi tonlar ağırlıkta? Verdiğin cevaplara göre baskın kişilik özelliğini söylüyoruz. 👇

Gardırobunda en çok yer kaplayan kıyafet rengine göre senin baskın kişilik özelliğin ne?

Gardırobunda en çok yer kaplayan kıyafet rengine göre senin baskın kişilik özelliğin ne?

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Dolabını açtığında dikkatini ilk çeken şey ne oluyor?

Dolabını açtığında dikkatini ilk çeken şey ne oluyor?
Siyah kıyafetlerin fazlalığı.
Açık tonların ağırlıkta olması.
Rengarenk parçalar...
Kahve tonlarının hakim olması.
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Dolabındaki en baskın rengi seç bakalım! 👇

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Alışverişe çıktığında en çok hangi renkte kıyafetlere yöneliyorsun?

Alışverişe çıktığında en çok hangi renkte kıyafetlere yöneliyorsun?
Kırmızı, pembe, sarı gibi canlı renkler.
Mavi, yeşil gibi rahatlatıcı renkler.
Bej, kahve ve toprak tonları.
Siyah veya gri.
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Bir kıyafet alırken dikkat ettiğin en önemli şey ne?

Bir kıyafet alırken dikkat ettiğin en önemli şey ne?
Her kombine uyum sağlaması.
Rahat ve kullanışlı olması.
Her renkle giyilebilmesi.
Dikkat çekici olması.
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Söyle bakalım, dolabında asla yer vermeyeceğin renk hangisi?

Söyle bakalım, dolabında asla yer vermeyeceğin renk hangisi?
Pembeye dolabımda yer yok!
Bir tane bile turuncu kıyafetim yok.
Beyaz ve tonlarına asla yer vermem!
Lacivert, gri, kahverengi gibi renkler.
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Hayatında yalnızca tek bir renk giyecek olsan hangi rengi seçersin?

Hayatında yalnızca tek bir renk giyecek olsan hangi rengi seçersin?
Her zaman siyah!
Kahve tonları...
Canlı renklerden vazgeçmem!
Sadece beyaz!
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Özel bir davete giderken genellikle nasıl bir kombin seçersin?

Özel bir davete giderken genellikle nasıl bir kombin seçersin?
Tek renk sade parçalar.
Şık ama abartısız bir kombin.
Neon renkli rahat bir elbise.
Kırmızı tonlarında cesur bir parça!
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Sana hediye olarak tek renk bir kazak alınacak olsa hangisini seçerdin?

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Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
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