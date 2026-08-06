Gardırobunda en çok yer kaplayan kıyafet rengine göre senin baskın kişilik özelliğin ne?

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Dolabını açtığında dikkatini ilk çeken şey ne oluyor?
Siyah kıyafetlerin fazlalığı.
Açık tonların ağırlıkta olması.
Kahve tonlarının hakim olması.
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Alışverişe çıktığında en çok hangi renkte kıyafetlere yöneliyorsun?
Kırmızı, pembe, sarı gibi canlı renkler.
Mavi, yeşil gibi rahatlatıcı renkler.
Bej, kahve ve toprak tonları.
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Bir kıyafet alırken dikkat ettiğin en önemli şey ne?
Her kombine uyum sağlaması.
Rahat ve kullanışlı olması.
Her renkle giyilebilmesi.
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Söyle bakalım, dolabında asla yer vermeyeceğin renk hangisi?
Pembeye dolabımda yer yok!
Bir tane bile turuncu kıyafetim yok.
Beyaz ve tonlarına asla yer vermem!
Lacivert, gri, kahverengi gibi renkler.
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Hayatında yalnızca tek bir renk giyecek olsan hangi rengi seçersin?
Canlı renklerden vazgeçmem!
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Özel bir davete giderken genellikle nasıl bir kombin seçersin?
Şık ama abartısız bir kombin.
Neon renkli rahat bir elbise.
Kırmızı tonlarında cesur bir parça!