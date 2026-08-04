KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Gardırop detoksu lazım: Giymediğiniz halde "belki bir gün giyerim" diye sakladığınız eşyaların bilinçaltınızdaki 10 yükü

Şimdi sizden dolabınızı açmanızı istiyoruz. Uzun zamandır giymediğiniz ama elinizden bir türlü çıkaramadığınız kıyafetler var mı? O ceketler, pantolonlar ve elbiseler size el sallıyor mu? "Bir gün kesinlikle giyerim." diye tuttuğumuz bu kıyafetler aslında bize yük... Gelin, nasıl yük olduklarına bakalım!

Gardırop detoksu lazım: Giymediğiniz halde "belki bir gün giyerim" diye sakladığınız eşyaların bilinçaltınızdaki 10 yükü

Kararların sürekli ertelenmesi yükü.

Gardırop detoksu lazım: Giymediğiniz halde "belki bir gün giyerim" diye sakladığınız eşyaların bilinçaltınızdaki 10 yükü 1
Kenarda duran kıyafetler aslında verilmemiş kararları bize gösterir. Ne kullanıyoruz ne de hayatımızdan çıkarıyoruz... Yani zihnimizin açık bıraktığı bir dosya var burada. Bu yüzden dolabı her açtığımızda farkında olmadan aynı kararı yeniden değerlendirmeye başlarız. Değerlendirmeler biriktikçe de zihinsel yorgunluk oluşur...

Geçmişe tutunmanın yükü.

Gardırop detoksu lazım: Giymediğiniz halde "belki bir gün giyerim" diye sakladığınız eşyaların bilinçaltınızdaki 10 yükü 2


Bazı kıyafetlerin anıları vardır. Mezuniyette giyilen elbisenin, konser tişörtünün ya da yıllar önce alınan bir kazağın... Evet, anıları saklamak güzeldir fakat sadece anısı var diye parçaları tutmak geçmişe çok fazla bağlanmamıza neden olabilir. Her kıyafete bir anlam yüklemek zorunda değilsiniz!

Suçluluk duygusunun yükü.

Gardırop detoksu lazım: Giymediğiniz halde "belki bir gün giyerim" diye sakladığınız eşyaların bilinçaltınızdaki 10 yükü 3
Kullanmadığınız kıyafetlere baktıkça aklınıza fiyatları gelebilir. "Bu kadar para verdim ama dolapta öylece duruyor." düşüncesi aklınızdan geçebilir. Geçmişte yaptığınız harcamanın yükünün sürekli omuzlarınızda olmasını istemiyorsanız, kıyafetlerinizi saklamaktan vazgeçmelisiniz!

Eski hâline dönmeye çalışma yükü.

Gardırop detoksu lazım: Giymediğiniz halde "belki bir gün giyerim" diye sakladığınız eşyaların bilinçaltınızdaki 10 yükü 4
Şu an bedeninize olmamasına rağmen dolabınızda tuttuğunuz kıyafetler baskı oluşmasına neden olur. "Belki bir gün tekrar olur." düşüncesiyle strese girebilirsiniz. Dolabınız, içinde rahat hissedeceğiniz parçalardan oluşmak yerine size değişimi hatırlatan şeylerle dolar. Oysa bugünkü hâlimizi kabul etmeliyiz.

Geleceği ertelemenin yükü.

Gardırop detoksu lazım: Giymediğiniz halde "belki bir gün giyerim" diye sakladığınız eşyaların bilinçaltınızdaki 10 yükü 5


"Belki giyerim." diye tutulan kıyafetler genellikle giyilmez... Dolap, kullanılmayı bekleyen parçalarla dolup taşar. Sürekli olarak geleceğe yatırım yapılırsa bugünün ihtiyaçları görünmez. Dolabımızı bugüne göre oluşturmalıyız ki giyilmeyen parçalar değil, elimizi her attığımızda kullanabileceğimiz kıyafetlerle dolsun!

Karmaşa hissinin yükü.

Gardırop detoksu lazım: Giymediğiniz halde "belki bir gün giyerim" diye sakladığınız eşyaların bilinçaltınızdaki 10 yükü 6
Dolapta gereksiz eşyalar olduğunda seçim yapmak zor olur. Sabahları hazırlanırken kullanılmayan onca kıyafetin arasından karar vermeye çalışmak zihinsel olarak yorar... Bu zihinsel karmaşadan kurtulmak için dolabın sadeleşmesi gerekir. Hem güne daha sakin başlarsınız!

Kim olduğunu unutmanın yükü.

Gardırop detoksu lazım: Giymediğiniz halde "belki bir gün giyerim" diye sakladığınız eşyaların bilinçaltınızdaki 10 yükü 7
Biraz dramatik gelebilir... Ama burada vurgulanan şey, tarzımızın sürekli olarak değişmesidir. Eğer yıllar önce sevdiğimiz bir kıyafeti hâlâ tutarsak tarzımızın nasıl değiştiğini fark edemeyebiliriz. Dolabı bugünkü bize göre değil, geçmişteki hâllerimize göre düzenlemiş oluruz. Oysa kıyafetler bizi şu an olduğumuz gibi yansıtmalı!

Yeni başlangıçlara açılamama yükü.

Gardırop detoksu lazım: Giymediğiniz halde "belki bir gün giyerim" diye sakladığınız eşyaların bilinçaltınızdaki 10 yükü 8


Dolabımız eski kıyafetlerle dolu oldukça yeni parçalara alan açılamaz... Bu durum zihinsel olarak da geçerlidir. Geçmişte kalan fazlalıklar nedeniyle yeni alışkanlıklar edinmek zor olur. Bu yüzden yeniliklerin gelmesi için eskiye güle güle demeyi bilmeliyiz!

Kendimizi eleştirme yükü.

Gardırop detoksu lazım: Giymediğiniz halde "belki bir gün giyerim" diye sakladığınız eşyaların bilinçaltınızdaki 10 yükü 9
Kıyafetlere bakıp neden aldığımızı sorguladığımız anlar olur. Bu düşünce zamanla kendimize döner ve kendimizi eleştirmeye başlarız. Herkesin zaman zaman yanlış alışverişler yaptığını unutmamalıyız. Ayrıca dolabımızdan o parçaları çıkararak geçmişte yaptığımız hataları geride bırakmalıyız!

Eksik hissetmenin yükü.

Gardırop detoksu lazım: Giymediğiniz halde "belki bir gün giyerim" diye sakladığınız eşyaların bilinçaltınızdaki 10 yükü 10
Dolap tamamen dolu olsa bile "Giyecek bir şeyim yok." diye düşünebiliriz. Bu, seçeneklerin çokluğundan değil, size uygun parçaların olmamasından kaynaklanır. Kullanmadığınız kıyafetler ihtiyaçlarınızın önüne geçer. Bu yüzden bir türlü giyebileceğiniz kıyafet bulamazsınız...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Paslı tava ve tencereleri çöpe atmadan önce bunu deneyin!Paslı tava ve tencereleri çöpe atmadan önce bunu deneyin!
Sözünün arkasında duran 4 burç belli olduSözünün arkasında duran 4 burç belli oldu

Anahtar Kelimeler:
gardırop kıyafet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.