Gardırop detoksuna hazır mıyız?

En çok da giyecek hiçbir şeyim yok stresinden kurtulmayı isteriz. Çünkü detaylı bir ayıklamayla gerçekten ihtiyacımız olan kıyafetleri belirlemiş oluruz. Ve aslında giyecek bir sürü şeyimiz olduğunu fark ederiz.

ÖNCE BÜTÜN DOLABINI BOŞALT!

Bütün dolabı boşalttıktan sonra sadece gerçekten kullanmak istediklerini, vazgeçemediklerini geri yerleştirebilirsin.

HANGİ KIYAFETİN VAZGEÇİLMEZ?

Bunu anlamak için kendine 2 önemli soru sorman gerekiyor:

1- Son 1 yılda bu kıyafeti ne kadar giydim?

2- Şimdi alışverişe çıksam yine bu kıyafeti alır mıyım?

Bu sorular sana kıyafetini ne kadar giydiğini ve hala modaya uygun bir parça olup olmadığının cevabını verecektir.

BU KIYAFET STİLİNE UYGUN MU?

Bazen sırf moda olduğu için kendi stilimize hiç uymayan kıyafetler alırız. Bu yüzden normalde giymeyi sevmediğin kıyafetleri ihtiyacı olan birine veya seninle aynı tarzda giyinen bir arkadaşına verebilirsin.

Bedenine uymayan kıyafetleri ayır.

Bedenine dar gelen, bol gelen veya ölçüleri uymayan kıyafetleri ya terziye götür ya da dolabından çıkart.