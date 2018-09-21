KADIN

Gardırop detoksuna hazır mıyız?

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
TEMİZLİK - DÜZENLEME HABERLERİ  | 21.09.2018 16:52 | Son Güncelleme

Kışa doğru yazlıklarımızı kaldırma vakti gelir. Kışlıkları çıkarırız çıkarmasına da, hepsini gerçekten giyecek miyiz? Gardırop önünde geçirilecek bomboş saatlere son vermeyi, kıyafetleri hakkıyla kullanmayı kim istemez? Hadi o zaman dolaplarımızı temizlemeye ve fazlalıklardan kurtulmaya hemen şimdi başlayalım! O hazineleri bulalım!

Gardırop detoksuna hazır mıyız?

En çok da giyecek hiçbir şeyim yok stresinden kurtulmayı isteriz. Çünkü detaylı bir ayıklamayla gerçekten ihtiyacımız olan kıyafetleri belirlemiş oluruz. Ve aslında giyecek bir sürü şeyimiz olduğunu fark ederiz.

ÖNCE BÜTÜN DOLABINI BOŞALT!

Bütün dolabı boşalttıktan sonra sadece gerçekten kullanmak istediklerini, vazgeçemediklerini geri yerleştirebilirsin.

HANGİ KIYAFETİN VAZGEÇİLMEZ?

Bunu anlamak için kendine 2 önemli soru sorman gerekiyor:

1- Son 1 yılda bu kıyafeti ne kadar giydim?

2- Şimdi alışverişe çıksam yine bu kıyafeti alır mıyım?

Bu sorular sana kıyafetini ne kadar giydiğini ve hala modaya uygun bir parça olup olmadığının cevabını verecektir.

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BU KIYAFET STİLİNE UYGUN MU?

Bazen sırf moda olduğu için kendi stilimize hiç uymayan kıyafetler alırız. Bu yüzden normalde giymeyi sevmediğin kıyafetleri ihtiyacı olan birine veya seninle aynı tarzda giyinen bir arkadaşına verebilirsin.

Bedenine uymayan kıyafetleri ayır.

Bedenine dar gelen, bol gelen veya ölçüleri uymayan kıyafetleri ya terziye götür ya da dolabından çıkart.

Lekeli, eskimiş, yıpranmış parçalara veda etme vakti…

Çok sevdiğin ama lekeli bir gömleğin mi var? Veya pamuklanmış bir bluzu evde giyerim diye saklıyor musun? Saklama! Çünkü ihtiyaç anında elin hiçbir zaman o parçalara gitmeyecek, bana güven!

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KALİTELİ PARÇALARI SAKLA!

Dolabında gerçekten kaliteli parçaların durmasına izin vermelisin. Deri çantalar, siyah kaliteli kumaştan bir elbise, kaliteli bir takım, yünlü bir palto, ipek bluz gibi kült parçaları saklayabilirsin. Bu tarz kaliteli ve kullanışlı parçaları her zaman kullanabilir ve yeni parçalar ile kombinleyebilirsin.

ASKILAR AYNI RENK OLSUN

Son olarak küçük bir tüyo vereyim. Dolabını düzenlerken tüm askılarının aynı renk ve materyalden olması dolabının daha düzenli görünmesini sağlar, aklında bulunsun.

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Gardırop temizliği fazla kıyafetlerden kurtulmanın yolları

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