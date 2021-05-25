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Gardrop temizliği nasıl yapılır?

Elif Yaman Elif Yaman
25.05.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaların ısınmasıyla birlikte yavaş yavaş yazlık kıyafetlere geçiş yapıldı. Gardrobunuzu yaz mevsimine hazırlarken dolap detoksu yapabilir, yüklerinizden kurtulabilirsiniz.

Gardrop temizliği nasıl yapılır?

Bazı kıyafetler vardır ne giyilir ne atılır. Dolabın bir kösesinde öylece bekler durur, mevsim değişince de seneye kısmet denilerek kaldırılır. Böylece yıllar geçer, kıyafetin de modası geçer. Bu sefer de nasılsa tekrar moda olacak diye saklanır... Bu durumu mutlaka her kadın yaşamıştır. Dolap temizliği ile adım adım bu sorunu çözüyoruz ve hafifliyoruz. Şimdi bu yüklerden kurtulma zamanı!

MODASI GEÇEN KIYAFETLERE ŞANS VERİLEBİLİR

Gardrop temizliği yaparken yanınıza büyük bir poşet alın. Sonra ilgilenirim deyip kenara koyduğunuz parçaları bir süre sonra dolaba geri yerleşme ihtimaliniz var. Ancak poşete koyulan kıyafetler evden gitmeye mahkumdur.

Öncelikle modası geçen kıyafetleri deneyin. Kumaşı, tasarımı iyiyse bir süre daha sizinle kalmaya devam edebilir. Ancak basic parçalar için bu ihtimal imkansız. Elinizdekini lütfen poşete koyun.

BEDENİNİZE OLMUYORSA TUTMAYIN

Gardrobunuzdaki parçaları tek tek inceleyin. Bedeninize büyük veya küçük gelen kıyafetlere artık şans vermiyorsunuz. Bu tarz parçaları da poşete koyup vedalaşacaksınız. Zayıflarsanız yeni kıyafetler alır, motivasyonunuzu daha yüksek tutarsınız.

GARDROP ANI KUTUSU DEĞİLDİR

Bazı kıyafetlerin sizde özel bir anısı olabilir. Mesela ilk iş görüşmesinde kullandığınız bir gömlek veya aşık olduğunuz gün üzerinizde bulunan bir hırka... Parçanın anısı ne olursa olsun dolapta beklemesine gerek yok, bu durumu kabul ederek ona elveda deyin.

EV TİŞÖRTÜ BAHANESİNE KANMAYIN

Rengi solmuş, üzerindeki yazı silinmiş tişörtler... En tuzak parçalar bunlardır. Evde giyerim kimse görmez diye sakladığınız tişört sayısı 3'ü geçmemelidir çünkü fazlası sadece yer işgalidir. Çok düşünmeden poşete gönderin. Ayrıca evde de şık olmaya hakkınız var. Neden evde şık olmayasınız, değil mi?

KİME GÖRE, NEYE GÖRE DÜZEN?

Kot pantolonları daha farklı şekilde katlayıp yerden tasarruf sağlayabilir, daha sık kullandığınız parçaları daha ulaşılabilir bölüme koyabilirsiniz.

Gardrop içindeki ışığınız yetersizse pille çalışan minik spot ışıklardan destek alabilirsiniz. İyi aydınlanan bir dolap daha çok kombin seçeneği demektir.

Gardrop düzenini sağlarken isterseniz renk skalasına göre veya tarzınıza göre ilerleyebilirsiniz. Örneğin; bankada çalıştığınız için mesai günleri daha resmi kıyafetler giyiyor ancak hafta sonları daha casual bir tarza sahipseniz dolabınızı iki bölüme ayırabilirsiniz. Böylece aradığınızı bulmak daha kolay olacaktır. Ayrıca beyaz salaş gömlek gibi bazı parçaların her iki tarzda da güzel kombinlenebileceğini unutmayın.

PEKİ ELENEN PARÇALARA NE YAPILACAK?

Sizin için önemsiz olan bir parça, ihtiyaç sahipleri için en güzel giysi olabilir. Temiz kıyafetlerinizi mahallenizdeki kıyafet kutularına veya muhtarlıklara teslim edebilirsiniz.

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