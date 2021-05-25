Gardrop temizliği nasıl yapılır?

Bazı kıyafetler vardır ne giyilir ne atılır. Dolabın bir kösesinde öylece bekler durur, mevsim değişince de seneye kısmet denilerek kaldırılır. Böylece yıllar geçer, kıyafetin de modası geçer. Bu sefer de nasılsa tekrar moda olacak diye saklanır... Bu durumu mutlaka her kadın yaşamıştır. Dolap temizliği ile adım adım bu sorunu çözüyoruz ve hafifliyoruz. Şimdi bu yüklerden kurtulma zamanı!

MODASI GEÇEN KIYAFETLERE ŞANS VERİLEBİLİR

Gardrop temizliği yaparken yanınıza büyük bir poşet alın. Sonra ilgilenirim deyip kenara koyduğunuz parçaları bir süre sonra dolaba geri yerleşme ihtimaliniz var. Ancak poşete koyulan kıyafetler evden gitmeye mahkumdur.

Öncelikle modası geçen kıyafetleri deneyin. Kumaşı, tasarımı iyiyse bir süre daha sizinle kalmaya devam edebilir. Ancak basic parçalar için bu ihtimal imkansız. Elinizdekini lütfen poşete koyun.

BEDENİNİZE OLMUYORSA TUTMAYIN

Gardrobunuzdaki parçaları tek tek inceleyin. Bedeninize büyük veya küçük gelen kıyafetlere artık şans vermiyorsunuz. Bu tarz parçaları da poşete koyup vedalaşacaksınız. Zayıflarsanız yeni kıyafetler alır, motivasyonunuzu daha yüksek tutarsınız.