Garmin Hacker saldırısı altında mı?

Garmin bu yüzden birçok servisleri kapatarak, bakım çalışması adı altında, verilen zararı günler süren bir çalışma ile gidermeye uğraşıyor.

Bitmedi. Garmin kısa bir süreliğine Web sitesini de kapatacak. Garmin Connect, Garmin Pilot ve flyGarmin servisleri de bu durumdan etkilenmişe benziyor. Asya’da bulunan bir üretim bandı ve kendi Müşteri hizmetleri de bu saldırıdan nasibini aldı. Öyle ki bu günlerde Garmin’e ulaşmak da epey zor.

GARMİN CONNECT

Garmin Web sitesinde Garmin Connect’ın durumundan zaten bahsediliyor. Fakat burada bir saldırıdan bahsetmiyor. Daha çok bu servisin bir bakım çalışmasına girdiğinden söz ediliyor. Kullanıcılar geçen haftadan beri flyGarmin ve Garmin Pilot uygulamalarından faydalanamıyorlar.

Bu esasında çok ciddi bir durum. Çünkü ABD Federal Havacılık İdaresi, Pilotların cihazlarında her zaman en güncel sürüm ve veri tabanının olmasını istiyor. Uçuş planlarının koordinasyonunu sağlayan Garmin Pilot, bu günlerde bu isteği yerine getiremiyor ve bu da çok büyük bir soruna yol açıyor.