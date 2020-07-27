Garmin Hacker saldırısı altında mı?

Garmin bu yüzden birçok servisleri kapatarak, bakım çalışması adı altında, verilen zararı günler süren bir çalışma ile gidermeye uğraşıyor.
Bitmedi. Garmin kısa bir süreliğine Web sitesini de kapatacak. Garmin Connect, Garmin Pilot ve flyGarmin servisleri de bu durumdan etkilenmişe benziyor. Asya’da bulunan bir üretim bandı ve kendi Müşteri hizmetleri de bu saldırıdan nasibini aldı. Öyle ki bu günlerde Garmin’e ulaşmak da epey zor.
Garmin Web sitesinde Garmin Connect’ın durumundan zaten bahsediliyor. Fakat burada bir saldırıdan bahsetmiyor. Daha çok bu servisin bir bakım çalışmasına girdiğinden söz ediliyor. Kullanıcılar geçen haftadan beri flyGarmin ve Garmin Pilot uygulamalarından faydalanamıyorlar.
Bu esasında çok ciddi bir durum. Çünkü ABD Federal Havacılık İdaresi, Pilotların cihazlarında her zaman en güncel sürüm ve veri tabanının olmasını istiyor. Uçuş planlarının koordinasyonunu sağlayan Garmin Pilot, bu günlerde bu isteği yerine getiremiyor ve bu da çok büyük bir soruna yol açıyor.
ZDNet USA, bu durumu Garmin’e sordu. Fakat Garmin herhangi bir fidye yazılımından bahsetmedi. Garmin çalışanların söylentilerine göre ise, hacker’lar bu senenin başında WastedLocker adlı bir zararlı yazılımı Garmin sistemlerine sokmayı başararak şirketi bu duruma soktular.
Taiwanlı iThome sitesine göre bakım çalışması hafta sonu yapılacak. Garmin’in Taiwan’daki fabrika ile olan yazışmada herhangi bir fidye yazılımından bahsedilmemiş. Siteye göre bu olayın kaynağı sisteme giren bir virüs neden olmuş.
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