HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Gasbedildik' deyip, birbirlerini yaraladılar! İkinci sorguda itiraf ettiler: 2 Suriyeliye sınır dışı

'Gasbedildik' deyip, birbirlerini yaraladılar! İkinci sorguda itiraf ettiler: 2 Suriyeliye sınır dışı

05.08.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da, bıçakla yaralı olarak hastaneye gidip gasbedildiklerini öne süren 19 ve 31 yaşlarındaki iki Suriyeli birbirlerini yaraladıklarını ikinci sorguda itiraf ettiler. 2 Suriyeli hakkında, 'suç uydurarak kamu görevlilerini oyalama' suçundan işlem yapılıp sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Şüpheliler, sınır dışı edildi.

'Gasbedildik' deyip, birbirlerini yaraladılar! İkinci sorguda itiraf ettiler: 2 Suriyeliye sınır dışı

Şanlıurfa'da, bıçaklanmış olarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Muhammed Elap Abdullah ile Taha Elşamlup, polislere 4 kişi tarafından gasbedildiklerini söyledi. Tedavilerinin ardından emniyete götürülen 2 şüpheli, ifadelerinde, Yenişehir Mahallesi'nde bıçaklı 4 kişinin önlerini kesip üzerlerindeki para ve telefonlarını aldığını anlattı.

gasbedildik-deyip-birbirlerini-yaraladiklari-ortaya-cikan-2-suriyeliye-sinir-disi_2017_dhaphoto2

İKİNCİ SORGUDA İTİRAF ETTİLER

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği söylenen bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi ancak suç unsuruna rastlamadı. Yeniden sorgulanan şüpheliler, aile meseleden evde kavga edip birbirlerini yaraladıklarını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 Suriyeli hakkında, 'suç uydurarak kamu görevlilerini oyalama' suçundan işlem yapılıp sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Şüpheliler, sınır dışı edildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 5 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Saatlerdir sürüyor! Tüyler ürperten görüntüler...Saatlerdir sürüyor! Tüyler ürperten görüntüler...
32 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler bugün açıklanacak kararlarda32 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler bugün açıklanacak kararlarda
Anahtar Kelimeler:
suriye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

En fazla döviz alan iller belli oldu!

En fazla döviz alan iller belli oldu!

KPSS skandalı sonrası çarpıcı itiraf: "Full çıkardım"

KPSS skandalı sonrası çarpıcı itiraf: "Full çıkardım"

Benzin fiyatlarında aylar sonra bir ilk! İndirim...

Benzin fiyatlarında aylar sonra bir ilk! İndirim...

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! 'Gelinim ile cinsel ilişkim...'

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! 'Gelinim ile cinsel ilişkim...'

Özdağ ile Uzun arasındaki tartışma gündeme oturdu

Özdağ ile Uzun arasındaki tartışma gündeme oturdu

ABD'yi hedefe koyup tüm köprüleri attılar!

ABD'yi hedefe koyup tüm köprüleri attılar!

İlginizi Çekebilir

Ödem ve şişkinliğin zerresi kalmaz!

Ödem ve şişkinliğin zerresi kalmaz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Trende uyum sağladı! Cesur paylaşımı tam not aldı

Trende uyum sağladı! Cesur paylaşımı tam not aldı

Annesine soğuk patates verilince çileden çıktı

Annesine soğuk patates verilince çileden çıktı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.