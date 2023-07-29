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Gasp çetesinin akılalmaz planı! 'Cinsel birliktelik' teklifiyle dini nikahla yaşadığı kadını başkalarıyla görüştürüp...

29.07.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da Kadir D. (20) dini nikahla yaşadığı Kübra D.'nin (17) sahte isimlerle sosyal medyada 'cinsel birliktelik' vaat ederek başkalarıyla görüştüğü kişileri bıçakla tehdit edip gasbetti. Polisin düzenlediği operasyon neticesinde ikilinin bazı mağdurlara kredi çektirdiği ortaya çıkarken çift, mahkemece tutuklandı.

Gasp çetesinin akılalmaz planı! 'Cinsel birliktelik' teklifiyle dini nikahla yaşadığı kadını başkalarıyla görüştürüp...

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşanan olayda Kadir D. ve Kübra D. akılalmaz bir yöntemle vatandaşları kandırdı.

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MAĞDURLARI 'NAMUS MESELESİ' DİYEREK TEHDİT ETTİ...

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, Kadir D. ile dini nikahla birlikte yaşayan Kübra D. (17) iddiaya göre sahte isimlerle sosyal medya üzerinden görüştüğü kişileri cinsel birliktelik yaşamak için önceden belirledikleri yerlere davet etti. Beraber oldukları sırada gelen Kadir D., mağdurlarla eşini yakalamış gibi yapıp, bıçakla ‘namus meselesi’ diyerek öldürmekle tehdit ederek, para karşılığında serbest bıraktı. Bazı mağdurlara kredi kartıyla para çektirdiği de iddia edilen Kadir D. hakkında Bismil Devlet Hastanesi’ne bacağından bıçaklanmış olarak başvuran L.K., şikayette bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürü de, olayla ilgili özel ekip kurdu. Ekipler, olayın olduğu yer ile hastane arasındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) ve işyeri güvenlik kameralarını, cadde ile sokakların krokilerini belirledi. Çalışmada yaklaşık 100 saatlik kamera kaydını izleyen ekipler, şüphelilerin Kübra D. ile Kadir D. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığından alınan izinle yapılan aramada da olayda kullanılan 1 bıçak, 2 telefon ve 2 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.

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BIÇAKLADIĞI MAĞDURUN OTOMOBİLİYLE KENDİSİNİ EVE BIRAKMIŞ

Polis, L.K.’nin olay günü sosyal medya üzerinden tanıştığı ve ismini Eylül olarak bildiği Kübra D. ile görüşüp daha sonra Aşıklar Tepesi olarak bilinen yere gittiğini belirledi. İkili otomobildeyken bu sırada Kadir D.’nin geldiği, L.K.’yi otomobilden indirerek bacağından bıçakladığı, parasını ve cep telefonunu gasbettiği tespit edildi. Kadir K.’nin daha sonra otomobili çalıştırıp, L.K. ve Kübra D. ile yola çıktığı belirlendi. Kadir D.’nin önce Kübra D.’yi bıraktığı, bir süre sonra da kendisi indikten sonra otomobili L.K.’ye teslim ettiği saptandı. L.K.’nin yaralı halde hastaneye giderek tedavisinin ardından şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)


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Diyarbakır Bismil gasp

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