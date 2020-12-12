Gasp çetesinin DNA'larından 6 ilde 10 olay aydınlatıldı

Denizli- Antalya karayolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde 21 Eylül'de yaşanan olayda, bir kişi yardım isteme bahanesiyle engelli otomobil sürücüsü F.U.'yu durdurdu. Yol kenarında ağaçlık alanda saklanan 2 kişi de otomobile binerek engelli sürücüyü etkisiz hale getirdi ve parasını gasp etti.

Zanlılar, karşı şeride geçerek kendilerini bekleyen otomobille olay yerinden kaçtı. Sürücü F.U.'nun şikayetçi olması üzerine İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Serinhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma başlattı.

Olayın 6 kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirleyen JASAT ekipleri, 'Avcı Kapanı' kod adlı operasyonla Sedef Y. (20), Duygu S. (36), Sibel Ö. (31), Ali Ç. (31), Elem Z. (44) ve Engin Z'yi (32) Konya'nın Akşehir ilçesinde olayda kullanılan otomobille yakaladı. Denizli'ye getirilen şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Yolda yardım isteyen Sedef Y.'nin 8 suç kaydı tespit edilirken Duygu S.'nin 25 suç kaydı olduğu, 4 kez açık cezaevinden firar ettiği, Sibel Ö.'nün 31 suç kaydının bulunduğu, 10 kez cezaevinden firar ettiği, Ali Ç.'nin 2, Elem Z.'nin 10 ve Engin Z.'nin ise 29 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Mersin'den yola çıkan zanlıların Adana, Ceyhan, Erdemli, Silifke, Ankara, Sivas, Gaziantep ve Antalya'da da benzer suçlara karıştıkları belirtildi.