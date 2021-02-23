Gaspçı sahte polis gerçek polislerden kaçamadı

Adıyaman’da, kendisini polis olarak tanıtıp yolda yürüyen vatandaşın telefonunu gasp eden sahte polis yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, önceki gece Cumhuriyet Mahallesi’nde yolda yürüyen Hasan A.’yı takibe alan H.Ç., kendisini polis olarak tanıttı. Durduğu sırada Hasan A. isimli vatandaşın üst aramasını yapan H.Ç., mağdurun cebindeki cep telefonunu alarak hızla olay yerinden kaçtı. Yaklaşık 3 bin TL değerindeki telefonu çalınan Hasan A., durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, gaspçı sahte polis H.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs daha sonra emniyete getirilerek ifadesi alındı. İfade işlemleri tamamlanan şahıs, Adıyaman Adliyesi’ne sevk edilirken Hasan A.’nın çalınan telefonu ise polisler tarafından kendisine teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.



