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Gassaldan morgda cenazeyle skandal paylaşım! 'Görevimizin başındayız'

07.03.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Şuhut Devlet Hastanesi’nde gassal olarak görev yapan Recep Sayar, morgda cenaze ile ‘görevimizin başındayız’ şeklinde sosyal medyadan paylaşım yaptı. Gassalın yaptığı fotoğraf paylaşımı sosyal medyada tepkilere neden olurken olayla ilgili idari inceleme başlatıldı. İşte tepki çeken o paylaşım!

Gassaldan morgda cenazeyle skandal paylaşım! 'Görevimizin başındayız'

Skandal olay, Şuhut Devlet Hastanesi’ne meydana geldi. Hastanenin morgunda dışardan görevlendirme ile gassal olarak görev yapan Recep Sayar, geçtiğimiz hafta ‘yorgun hissediyor’ emojisi ile sedyede üstü örtülen bir cenazesinin üstüne ellerini koyarak fotoğraf çektirdi.

Sayar, ardından bu fotoğrafı kendi sosyal medya hesabı üzerinden “An itibari ile Şuhut Devlet Hastanesi’nde gassal görevinde, görevimizin başında olduğumuz doğrudur. Allah ölenlerimize rahmet eylesin, dualarda buluşmak dileğiyle” ifadeleriyle paylaştı.

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Sayar’ın fotoğrafı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Olayın ardından bilgisine başvurulan Şuhut Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Deniz Karakaş ise gassalın hastane bünyesinde çalışmadığını İlçe Müftülüğü’nden görevlendirildiğini kaydederek, olayla ilgili idari inceleme başlatıldığını dile getirdi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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