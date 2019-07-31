GastroAntep 12 Eylül'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali, bu yıl 12-15 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan GastroAntep Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla Conrad İstanbul Bosphorus Otel'de düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Toplantı öncesi aşçılar eşliğinde Gaziantep'in yöresel tatlısı katmer yapıldı. Şahin de mutfak önlüğü giyerek aşçıyla birlikte katmer yaptı.

Katmerin içine bolca Antep fıstığı ekleyen Şahin, fıstığın hem şifa olduğunu hem de 5 duyuya hitap ettiğini anlattı. Şahin, daha sonra pişen katmeri dilimleyerek, davetlilere ve basın mensuplarına ikram etti.

- "Bu hikaye aslında çok da kolay olmadı"

Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, uluslararası alanda Gaziantep mutfağının tanıtılması için büyük çaba harcandığını belirtti.

Gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'nda Türkiye'yi temsil eden ilk şehrin Gaziantep olduğunu söyleyen Şahin, "Bu hikaye aslında çok da kolay olmadı. 'UNESCO'nun dilini öğreneceğiz.' dedik, UNESCO bize ne diyor? UNESCO'nun dilini öğrendik. Yemeklerin içine malzemesini nasıl koyduğunu göstermekle olmuyor. Bayram yemeği, düğün yemeği nedir, bunların hikayesi nedir? Bunları anlattık. Paris'e gittik, UNESCO'nun ana binasında acımızla ağızlarını yaktık, Meksika biberinden eksiğimiz olmadığını gösterdik, en güzel baklavamızla ağızlarını lezzetlendirdik ve bunun üzerine de menengiç kahvesi sunduk. Bize dair bunların hikayesini anlatmaya başladığımız zaman dikkat çektik ve 2 yıl sonunda başardık." ifadelerini kullandı.