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Gaygubet evleri operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 16:51 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin kentteki örgüt mensuplarını gizlemek amacıyla oluşturduğu gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin kentteki örgüt mensuplarını gizlemek amacıyla oluşturduğu gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri bugün, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan soruşturma geçiren ancak henüz yakalanamayan şüphelilere yönelik olarak bu sabah operasyon yaptı. Şüphelilerin saklandıkları gaybubet evlerine yapılan baskında, örgüt üyesi olduğu ileri sürülen F.R.K., S.B., V.D., A.D., M.A.C. ve H.H. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında, önceki kanun hükmünde kararnamelerle görevlerinden ihraç edilmiş firari durumdaki kamu görevlilerin de bulunduğu belirtildi. Operasyonda yakalanan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda bulunan sahte kimlik, cep telefonları ve dijital materyallere el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

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