HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gayrettepe'deki yangın sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu: Dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmeyin!

Gayrettepe'deki yangın sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu: Dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmeyin!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
02.04.2024 17:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Şişli'de meydana gelen yangın faciasıyla ilgili hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlara ise acil şifalar diledi. Altun ayrıca vatandaşları dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi konusunda uyardı.

Gayrettepe'deki yangın sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu: Dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmeyin!

Şişli'nin Gayrettepe mahallesinde 16 katlı bir binada çıkan yangında şu ana kadar 29 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan olay sonrasında yangınla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan başsağlığı mesajı geldi. Altun ayrıca dezenformasyon içeren paylaşımlar konusunda da vatandaşları uyardı.

66

ALTUN'DAN YANGIN FACİASINA İLİŞKİN PAYLAŞIM

Altun'un paylaşımının detayları şu şekilde:

"İstanbul Şişli Gayrettepe'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu elim hadiseyle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, konu hakkında ilgili bakanlıklardan ve İstanbul Valiliğimizden anlık bilgi almaktadır.

Screenshot_13

DEZENFORMASYONA KARŞI UYARI

Olayla ilgili gerekli soruşturmalar başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle araştırılmaktadır.

Vatandaşlarımızın, yaşanan bu elim hadise ile ilgili sosyal medyada ortaya atılabilecek dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemeleri, gelişmeleri resmî kanallardan takip etmeleri büyük önem taşımaktadır."


Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ilçede AK Parti ve CHP'nin oyları eşit çıktı!O ilçede AK Parti ve CHP'nin oyları eşit çıktı!
Yangın faciasını görgü tanıkları anlattı: 'Otoparktan sürünerek çıktık'Yangın faciasını görgü tanıkları anlattı: 'Otoparktan sürünerek çıktık'
Muğla açıklarında korkutan deprem!Muğla açıklarında korkutan deprem!
Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul Şişli Fahrettin Altun facia
En Çok Okunan Haberler
Van'da belediye başkanlığı DEM'den AK Parti'ye geçti!

Van'da belediye başkanlığı DEM'den AK Parti'ye geçti!

Seans başına aldığı ücret dudak uçuklattı

Seans başına aldığı ücret dudak uçuklattı

AK Parti'den itiraz! Sonuç iptal, seçim yenilenecek

AK Parti'den itiraz! Sonuç iptal, seçim yenilenecek

Can kaybı her geçen dakika artıyor: 29 kişi hayatını kaybetti

Can kaybı her geçen dakika artıyor: 29 kişi hayatını kaybetti

Lisedeki kız kavgası feci bitti! Hastanelik olan genç kıza bilişsel bozukluk teşhisi

Lisedeki kız kavgası feci bitti! Hastanelik olan genç kıza bilişsel bozukluk teşhisi

Kütahya'da seçim sonuçlarına itiraz!

Kütahya'da seçim sonuçlarına itiraz!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.