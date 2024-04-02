Gayrettepe'deki yangın sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu: Dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmeyin!

Şişli'nin Gayrettepe mahallesinde 16 katlı bir binada çıkan yangında şu ana kadar 29 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan olay sonrasında yangınla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan başsağlığı mesajı geldi. Altun ayrıca dezenformasyon içeren paylaşımlar konusunda da vatandaşları uyardı.

ALTUN'DAN YANGIN FACİASINA İLİŞKİN PAYLAŞIM

Altun'un paylaşımının detayları şu şekilde:

"İstanbul Şişli Gayrettepe'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu elim hadiseyle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, konu hakkında ilgili bakanlıklardan ve İstanbul Valiliğimizden anlık bilgi almaktadır.

DEZENFORMASYONA KARŞI UYARI

Olayla ilgili gerekli soruşturmalar başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle araştırılmaktadır.

Vatandaşlarımızın, yaşanan bu elim hadise ile ilgili sosyal medyada ortaya atılabilecek dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemeleri, gelişmeleri resmî kanallardan takip etmeleri büyük önem taşımaktadır."







