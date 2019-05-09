BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, İran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütleri kısmen durduracağı açıklamasına ilişkin, anlaşmanın hem Avrupa Birliği (AB) hem de İran için iyi olduğunu ve İran’ın gelecekte nasıl hareket etmesini iyi düşünmesi gerektiğini söyledi.

Merkel, Romanya’nın Sibiu kentinde düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi’nden sonra düzenlediği basın toplantısında çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

Alman Şansölye, İran’ın diplomatik çözümden yana olduğunda barışçıl çözümden yana olduğunu gösterebileceğini, bunun bir artı değer olacağını ifade etti.

İsrail'in devlet hakkının tanınması veya Suriye ve Yemen’deki bölgesel faaliyetlerinden dolayı İran ile zıt düştükleri konuların da bulunduğuna işaret eden Merkel, ancak nükleer silahlanma konusunu müzakereyle çözmekten yana olduklarını kaydetti.

Merkel, "Nükleer anlaşmanın iki taraf için de iyi olduğuna inanıyorum ve İran'ın bundan dolayı gelecekte ne yapacağını iyi düşünmesi lazım. Burada biz elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Biz diplomatik çözümden yanayız." değerlendirmesinde bulundu.