HABER

Gayriresmi AB Liderler Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 20:26 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "(İran ile yapılan) Nükleer anlaşmanın iki taraf için de iyi olduğuna inanıyorum ve İran'ın bundan dolayı gelecekte ne yapacağını iyi düşünmesi lazım. Burada biz elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Biz diplomatik çözümden yanayız"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, İran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütleri kısmen durduracağı açıklamasına ilişkin, anlaşmanın hem Avrupa Birliği (AB) hem de İran için iyi olduğunu ve İran’ın gelecekte nasıl hareket etmesini iyi düşünmesi gerektiğini söyledi.

Merkel, Romanya’nın Sibiu kentinde düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi’nden sonra düzenlediği basın toplantısında çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

Alman Şansölye, İran’ın diplomatik çözümden yana olduğunda barışçıl çözümden yana olduğunu gösterebileceğini, bunun bir artı değer olacağını ifade etti.

İsrail'in devlet hakkının tanınması veya Suriye ve Yemen’deki bölgesel faaliyetlerinden dolayı İran ile zıt düştükleri konuların da bulunduğuna işaret eden Merkel, ancak nükleer silahlanma konusunu müzakereyle çözmekten yana olduklarını kaydetti.

Merkel, "Nükleer anlaşmanın iki taraf için de iyi olduğuna inanıyorum ve İran'ın bundan dolayı gelecekte ne yapacağını iyi düşünmesi lazım. Burada biz elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Biz diplomatik çözümden yanayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu konuda ABD ile görüş ayrılıklarının da olduğunu vurgulayan Merkel, burada Avrupa’nın ortak tutumunun daha önem taşıdığını ve gerilimi tırmandırmaktan yana olmadıklarını ifade etti.

Angela Merkel, zirvede Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in bir sunum yaptığını ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetine ilişkin AB'den destek istediğini belirtti.

Merkel, zirvede, Türkiye'nin sondaj faaliyeti nedeniyle AB tarafından herhangi bir yaptırım konusunun gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine de ''Yaptırım konusu gündeme gelmedi.'' dedi.

PARTNERSevgilisine taşındı!Sevgilisine taşındı!
Alg patlaması, Mudanya sahilini kızıla boyadıAlg patlaması, Mudanya sahilini kızıla boyadı
Marmara'da 9 dakika arayla 2 deprem!Marmara'da 9 dakika arayla 2 deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Başbakanı Angela Merkel

En Çok Okunan Haberler

CHP ve İYİ Parti itiraz etmişti! Flaş gelişme

CHP ve İYİ Parti itiraz etmişti! Flaş gelişme

AK Partili Özel açıkladı! 23 Haziran'da oy kullanamayacaklar

AK Partili Özel açıkladı! 23 Haziran'da oy kullanamayacaklar

Polislere İstanbul'da oy kullandırılacağı iddiası!

Polislere İstanbul'da oy kullandırılacağı iddiası!

50 ilin kaderi değişecek! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

50 ilin kaderi değişecek! 144 yıllık rüya gerçek oluyor

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde 9 dakika arayla 2 deprem

Marmara'da 9 dakika arayla 2 deprem!

Tunceli-Merkez kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli-Merkez kırsalında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan tutuklandı

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

Son dakika: TEM'de tır devrildi! Trafik kilit

TEM'de TIR devrildi! Trafik kilit

Suruç’ta 33 kişinin öldüğü DEAŞ saldırısının görüntüleri incelenecek

Suruç’ta 33 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri incelenecek

Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak

Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.