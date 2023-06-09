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Gazeteci Mehmet Baransu hakkında beraat kararı

09.06.2023 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Mehmet Baransu hakkında, bir yazı dizisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balyoz davasına bakan mahkeme heyeti üyeleri ve eski 1.Ordu Komutanı Çetin Doğan'a hakaret ve iftirada bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraat kararı verildi.

Gazeteci Mehmet Baransu hakkında beraat kararı

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Mehmet Baransu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şikayetçi sıfatı bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı avukatı temsil etti.

SAVCI DÜŞME KARARI TALEP ETTİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 10-23 Mayıs 2016 tarihleri arasında haberdar.com isimli internet sitesinde yayınlanan "Mehmet Baransu Balyoz Gerçeklerini Yazdı" ve diğer başlıklı yazılarında Çetin Doğan ve Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine karşı hakaret ve iftira içerikli yazılar yazdığı ve yazı dizisinde Cumhurbaşkanına hakaret içerikli yorumların da yapıldığı belirtilerek dava açıldığını hatırlattı. Sanık hakkındaki davanın 12 Kasım 2019 tarihinde açıldığını belirten savcı, Basın Kanunu 26. maddesine göre 4 aylık süre geçtikten sonra dava açıldığı gerekçesiyle düşme kararı verilmesini talep etti.

Söz verilen sanık Mehmet Baransu, mütalaaya katıldığını belirtti. Şikayetçi Cumhurbaşkanı avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını ve sanığın cezalandırılması gerektiğini söyledi.

SUÇ OLARAK TANIMLANMADI

Hakim, yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğu gerekçesiyle sanığın beraatine hükmetti.

İDDİANAME

İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile o dönem Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yer alan hakimler Özlem Karaçam, Ayşe Karaoğlu Karadağ, Bekir Kınık, Ramazan Öksüz, Elif Akpınar 'mağdur' sıfatıyla, eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan ise 'şikayetçi' sıfatıyla yer aldı. Çetin Doğan'ın avukatı aracılığıyla 10-23 Mayıs 2016 tarihlerinde haberdar.com internet sitesinde yayımlanan 'Mehmet Baransu Balyoz Gerçeklerini Yazdı' ve diğer başlıklı yazılarında Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine karşı hakaret ve iftira içerikli yazılar yazdığı ihbarında bulunduğu belirtildi. Başlatılan soruşturmada Cumhurbaşkanına hakaret içerikli yorumların da olduğunun anlaşılması üzerine ifadesi alınan Baransu, yazı dizisinin bir kısmında Çetin Doğan'ın komutanı olan Aytaç Yalman'ın kitabında yazan iddialara yer verdiğini, mahkemenin Balyoz Davası ile ilgili verdiği beraat kararını eleştirdiğini belirterek suçlamaları reddettiğine yer verildi. Baransu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı 'Hakaret' ve 'iftira' suçlarından 2 yıl 5 aydan, 10 yıl 8 aya kadar hapis talep edilirken; Çetin Doğan'a karşı 1 yıl 3 aydan, 6 yıl 4 aya kadar hapis ve Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi hakimlerine karşı ise 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan 1 yıl 5 aydan, 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

(DHA)

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