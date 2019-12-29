HABER
  4. Gazeteci Murat İde'ye saldırıda yeni gelişme

Gazeteci Murat İde'ye saldırıda yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 12:44 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldıran 6 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Gazeteci Murat İde'ye saldırıda yeni gelişme

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat İde'nin İstanbul Sarıyer'deki ikameti önünde darp edilmesi olayı ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu; söz konusu saldırıyı gerçekleştiren 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 6 şüpheli bugün adli mercilere mevcutlu olarak sevk edilecektir. Gözaltına alınan şahıslar ile ilgili adli süreç devam etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Skandal olay! Şişe çevirmece oynadığı çocuklara iğrenç sözlerSkandal olay! Şişe çevirmece oynadığı çocuklara iğrenç sözler
Rus turistler yılın son günlerinde Demre'de denize girdiRus turistler yılın son günlerinde Demre'de denize girdi
Ağaçların kesildiği alan, yeniden ormanlaştırılacakAğaçların kesildiği alan, yeniden ormanlaştırılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Murat İde Emniyet Genel Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Sevişme sahnesiyle ilgili ilk yorum!

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Uçan Kale Ankara’dan havalandı!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Evden gelen kazma kürek sesleri komşuları harekete geçirdi!

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Bakan Akar'dan sınırda önemli mesajlar

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

Düğün salonuna 'kumar' operasyonu: 102 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tavanı delip kuyumcudan 18 kilo altını çaldılar

'Pes' dedirten olay! 18 kilo altını bakın nasıl çaldılar

İzmir'de mezarlığa çirkin saldırı

Mezarlıkta şoke eden olay! Kamera inceleniyor

81 ilde 'huzur ve güven' uygulaması! 1320 kişi yakalandı

Bakanlık açıkladı! 1320 kişi yakalandı

Süleymaniye Camii'nde büyük hata! Değiştirilemiyor

Süleymaniye Camii'nde büyük hata! Değiştirilemiyor

Hakkari'de yola çığ düştü, Karayolları operatörü tehlike atlattı

Faciadan kıl payı kurtuldu!

Severek yaptıkları mesleklerini duyan ürküyor

Severek yaptıkları mesleklerini duyan ürküyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.