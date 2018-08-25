Gazeteci Özilhan son yolculuğuna uğurlandı

Bir basın mensubunun, "Cumartesi Anneleri"nin, 700. hafta etkinliğinde polis müdahalesi oldu ne söylersiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, haberden derin bir üzüntü duyduğunu söyledi.

Törene, Özilhan'ın yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti yöneticileri ve bazı milletvekilleri ile çok sayıda gazeteci meslektaşı katıldı.

TRT başta olmak üzere çeşitli kurumlarda çalışan, 2005-2015 yıllarında ise CHP Genel Başkanlık İletişim Koordinatörlüğü görevinde bulunan, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve sürekli basın kartı sahibi Özilhan için Çankaya Pir Sultan Abdal Cemevi'nde tören düzenlendi.

Annelerin 700 haftadır çocuklarının mezarının nerede olduğunu bilmek istediğini, bunun da haklı bir talep olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Anneler diyorlar ki 'Mezarını bulun kemiklerini verin. Bari hiç değilse mezarının başına gidip Fatiha okuyayım, dua edeyim, çiçek koyayım.' Bu anneler daha önce başbakanlık döneminde Sayın Erdoğan ile de görüştüler. Verilen sözlerin hiçbirisi tutulmadı. Şimdi anneleri anlamak lazım. Anneleri anlamayan bir evlat olabilir mi?" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, anneler için evladın ne kadar değerli olduğunu bütün evlatların bildiğine işaret ederek, "Ben merak ediyorum. Bu annelere baskı kurmak, şiddet uygulamak, copla biber gazıyla bu anneleri şu veya bu şekilde perişan etmek, insanda biraz vicdan, ahlak, inanç, iman yani ne gerekiyorsa bir parça olması lazım. Hiçbirisi yok bunların." dedi.

Bu anneler adına duyduğu üzüntüyü dile getiren ve onları anlamak gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu annelerin çocuklarını kim katletti? Devletin görevi onları katledenleri bulmak. Siz bulmuyorsunuz, özrünüz kabahatinizden büyük ve kalkıyorsunuz bu annelerin üzerine baskı kuruyorsunuz. Copla, baskıyla, şiddetle anneleri dağıtmaya çalışıyorsunuz. 700 haftadır bu annelerin hiçbirisi, hiçbir kimsenin canını incitmedi. Kimseye bir fiske bile vurmadı çünkü bunlar anne, bunların haklı talepleri var. Devlet adaleti sağlamak için vardır. Bunlar adalet istiyorlar. 'Bizim çocuklarımızı kim öldürdü' diye soruyorlar. Bir insanın gözü bu kadar kara olamaz. Bir devlet bu kadar kötü yönetilemez. Dikta yönetimlerinde ancak buna benzer olaylar olur. Biz de boşuna bir dikta yönetimi var demiyoruz. Bütün bu olaylar, dünyanın gözünde Türkiye'nin itibarını sarsıyor. Yazık günahtır."

