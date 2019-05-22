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Gazeteci Taki Doğan son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 14:16 | Son Güncelleme

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün 68 yaşında vefat eden Gazeteci Taki Doğan için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi - Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir de katıldı

Başkentte bir süredir tedavi gördüğü hastanede, önceki gün yaşamını yitiren gazeteci Taki Doğan (68) son yolculuğuna uğurlandı.

Ortadoğu Gazetesi Ankara Temsilcisi ve başyazarı, aynı zamanda Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesi olan Taki Doğan için Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Namaza, Doğan'ın yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Yıldırım Kaya, Tuncay Özkan ile bazı milletvekilleri, TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Cenaze namazı ve duaların ardından Taki Doğan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Gölbaşı ilçesine götürüldü.

Cenazeye katılan Kılıçdaroğlu ve Akar, Taki Doğan'ın oğlu Yılda Doğan'a taziyelerini iletti.

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CHP Taki Doğan TSYD

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