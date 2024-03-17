Gazeteci yazar Ali Sirmen 84 yaşında hayatını kaybetti

Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Üyesi duayen gazeteci Ali Sirmen (84) yaşamını yitirdi.

Gazeteci kimliğinin yanı sıra hukukçu ve oyuncusu kimliği ile de tanınan Sirmen, bir süredir İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu.

Sirmen'in cenaze programı henüz paylaşılmadı.

ALİ SİRMEN KİMDİR?

Türk sanat müziği bestekârı ve keman sanatçısı Sadi Işılay'ın torunu olan Ali Sirmen, 10 Kasım 1939'da İstanbul'da dünyaya geldi.

Sirmen, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu.

Sirmen, köşe yazarlığına 1966 yılında Akşam gazetesinde başladı. Yeni Ortam ve Milliyet gazetelerinde de köşe yazıları yazdı. Sirmen, son olarak Cumhuriyet'te yazılarını kaleme alıyordu.

Sirmen, 1972 yılında kurulan Barış Derneği'nin kuruluşunda yer aldı.

İkinci Bahar televizyon dizisinde Antepli bir komiseri canlandırdı.

SkyTürk kanalında Siyah-Beyaz isimli programın sunucularından biriydi.

Ayrıca Cem TV'de Süheyl Batum ile Ayıptır Söylemesi isimli tartışma programını sundu.

2015 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.





