HABER

Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 14:29 | Son Güncelleme

Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.1960’lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanan gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, bir süredir İstanbul’daki özel bir hastanede tedavi görüyordu.Şule Yüksel Şenler kimdir29 Mayıs 1938 tarihinde Kayseri’de doğan Şule Yüksel Şenler, özellikle 1960’lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazandı.

Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler hayatını kaybetti

Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.
1960’lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanan gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, bir süredir İstanbul’daki özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Şule Yüksel Şenler kimdir
29 Mayıs 1938 tarihinde Kayseri’de doğan Şule Yüksel Şenler, özellikle 1960’lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazandı. Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfası yapan Şenler, 1967-71 tarihleri arasında Bugün Gazetesinde köşe yazdı. Seher Vakti dergisinin başyazarlığını da yapan Şenler, özellikle "Huzur Sokağı" isimli romanıyla büyük beğeni toplamıştı.

PARTNER Ünlü model çırılçıplak soyundu! Olay paylaşım Ünlü model çırılçıplak soyundu! Olay paylaşım
Marmaris'te sıcaktan bunalanlar plajları doldurduMarmaris'te sıcaktan bunalanlar plajları doldurdu
Zeydan Karalar: ASKİ'de 60 milyon 225 bin TL kamu zararını önledikZeydan Karalar: ASKİ'de 60 milyon 225 bin TL kamu zararını önledik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Giyim devinin adı değişti

Giyim devinin adı değişti

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İğrenç olay! Genç kızın çığlıklarını duyunca kapıyı kırıp içeri girdiler

Genç kızın çığlıklarını duyunca kapıyı kırıp içeri girdiler

Çoban tarafından tesadüfen bulunan taş 55 milyon yıllık fosil çıktı!

Buğday tanesine benziyordu! Ne olduğu ortaya çıktı

Korku dolu anları anlattı: Gece korkudan uyuyamıyorum

Korku dolu anları anlattı: Gece korkudan uyuyamıyorum

İBB'de yönetim kadrosuna iki yeni atama

İBB'de yönetim kadrosuna iki yeni atama

Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler hayatını kaybetti (Şule Yüksel Şenler kimdir?)

Şule Yüksel Şenler hayatını kaybetti!

Yalova'da iğrenç olay! 9 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli video göndermiş

İğrenç olay! 9 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli video göndermiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.