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Gazi, protez kornea ile yeniden görmek istiyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.07.2019 11:04 | Son Güncelleme

Vatani görevi sırasında el bombası fünyesinin elinde patlaması sonucu görme yetisini büyük oranda yitiren Resul Ulaş, protez kornea ameliyatı olmayı bekliyor - Gazi Resul Ulaş: - "Çocuklarımın büyüdüğünü göremiyorum. Oğlum top oynarken görmeyi özledim" - Ayşe Ulaş: - "Evlenirken ben ona 'görmeyen gözün tutmayan elin olacağım' demiştim. Hayatımıza öyle devam ediyoruz. Eşimin sadece görmesini istiyorum"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Askerlik görevini yaparken el bombası fünyesinin elinde patlaması sonucu sol gözünü tamamen kaybeden, sağ gözünde ise büyük oranda görme kaybı meydana gelen Resul Ulaş, yeniden gün ışığını görmek için protez kornea ameliyatı olmayı umutla bekliyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası 47 yaşındaki Ulaş, 1993 yılında Bingöl'de askerliğini yaparken operasyon dönüşü üstündeki mühimmatları çıkarırken el bombası fünyesinin elinde patlaması sonucu ağır yaralandı.

Helikopterle önce Elazığ Askeri Hastanesi'ne oradan da GATA'ya sevk edilen Ulaş, sol gözüyle elindeki iki parmağını kaybetti. Sağ gözünde de büyük oranda görme bozukluğu oluşan Ulaş'a bir yıl sonra kornea nakli yapıldı.

Görme oranı 4 yıldan bu yana geçirdiği ameliyatlara rağmen her geçen gün azalan Ulaş, yeniden görebilmesi için protez kornea ameliyatı olması gerektiğini öğrendi.

Ankara'daki özel bir hastaneye yönlendirilen Ulaş, hastanenin SGK anlaşmasının bulunmadığını öğrenince üzüntü yaşadı.

Eşi Ayşe Ulaş'ın desteği olmadan evinde dahi hareket edemeyen gazi, protez kornea nakli olup yeniden çocuklarını görmeyi umutla bekliyor.

- "30'a yakın ameliyat oldum"

Gazi Resul Ulaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 3 yıldır ailece hem maddi hem de manevi olarak çok zor günler geçirdiklerini, geçen yıl kendisine yüzde 90 engelli raporu verildiğini söyledi.

Hep yeniden görebilme ümidiyle yaşadığını belirten Ulaş, "Geçen hafta hastaneye gittiğimde doktorlarım yapılacak bir şeyin kalmadığını söyledi. Bana özel bir hastanede bir hocamızın ismini verdiler. Yeni çıkan bir tedavi şekli olan protez korneayı anlattılar. Hastaneyi randevu almak için aradım. Ancak SGK anlaşmasının olmadığını ifade ettiler." dedi.

Ulaş, telefon görüşmesinin ardından yeniden görme ümidinin çok azaldığını hissettiğini, üzüntüden günlerce kendisine gelemediğini anlattı.

- "Çocuklarımın büyüdüğünü göremiyorum"

Yaşadığı acıların artık dayanılmayacak noktaya ulaştığını aktaran Ulaş, "Normal insanlar gibi görüp yaşamak istiyorum. Tek başıma evimden dışarıya çıkmak istiyorum. Çocuklarımın büyüdüğünü göremiyorum. Oğlum top oynarken görmeyi özledim."

Ulaş, gözlerindeki sorun nedeniyle devletin kendisine verdiği kahramanlık madalyalarını bile göremediğini, bu durumun canını çok acıttığını ifade etti.

Yeniden görebilmesi için gerekli olan protez kornea tedavisi için herkesten yardım beklediğini anlatan gazi Ulaş, "Ben devlet büyüklerimize bilhassa Sayın Cumhurbaşkanımıza o kadar güveniyorum ki. Tedavim için yapılacak bir şey varsa başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlarımızın benimle ilgilenmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

- "Eşimin sadece görmesini istiyorum"

Ayşe Ulaş ise eşinin son yıllarda göremediği için içine kapandığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Evlenirken ben ona 'görmeyen gözün tutmayan elin olacağım' demiştim. Hayatımıza öyle devam ediyoruz. Eşimin sadece görmesini istiyorum. Futbol oynayan oğlumuzun antremanına bazen eşimi de götürüyorum. Sırf çocuğum 'babam yanımda' desin diye, görmediğini bildiğim halde eşime el hareketleriye oğlumuzun futbol sahasında sağda, solda ve ortada olduğunu anlatarak tarif ediyorum."

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