Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız kimdir? Prof. Dr. Musa Yıldız kaç yaşında ve nereli? Gazi Üniversitesi’nin yeni rektörü Musa Yıldız’ın hayatı!

Rektörlük atamalarına dair kararnamenin ilgili maddesi uyarınca Gazi Üniversite Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız’ın atandığı ilan edildi. Verilen atama kararının sonrasında vatandaşlar “Prof. Dr. Musa Yıldız kimdir, Prof. Dr. Musa Yıldız aslen nereli ve kaç yaşında” sorularının cevaplarını bulmaya çalıştı. İşte Prof. Dr. Musa Yıldız’ın biyografisi!

PROF. DR. MUSA YILDIZ KİMDİR?

Musa Yıldız 20 Temmuz 1967 yılında doğdu. Prof. Dr. Musa Yıldız yaş olarak şu anda 53 yaşındadır. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız aslen Samsunlu’dur. İlkokul eğitimine Karadeniz’de başlayan Prof. Dr. Yıldız sonrasında Samsun Merkez İmam-Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 1988 yılında Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitim Ana Bilim Dalında üniversite eğitimini tamamladı. 1992 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimden başarıyla mezun oldu.

“Necib Mahfuz’un Hayatı, Eserleri ve Kısa Hikayeleri” konusundaki teziyle başarı elde eden Prof. Dr. Musa Yıldız, 1994 yılında Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak atandı. 1996 yılında yurtdışındaki çalışmalarına ağırlık veren Prof. Dr. Musa Yıldız, Kahire Üniversitesi’nde edebiyat çalışmaları yaptı. 1998 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını tamamlayan Prof. Dr. Musa Yıldız aynı yıl öğretim görevlisi kadrosuna alındı. 1999-2000 yılları arasında askerlik yapmak için bir süre iş hayatından uzak kalan Prof. Dr. Yıldız, Gazi Eğitim Fakültesi’nden 2001 yılında yardımcı doçentlik ve 2002 yılında doçentlik unvanını kazandı. 2003-2004 yılları arasında misafir öğretim görevlisi olarak Ürdün Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Yıldız, 2007 senesinde profesörlük unvanına kavuştu. 2010-2011 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Prof. Dr. Musa Yıldız, 2012-2013 döneminde ise Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne getirildi. 2013 döneminden sonra Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili görevine getirildi. Prof. Dr. Musa Yıldız, 11 Mayıs 2015-23 Haziran 2020 tarihleri arasında Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini üstlendi.

Arap Dili ve Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı ve Türk kültür tarihi konularına dair pek çok araştırması bulunan Prof. Dr. Musa Yıldız Arapça, Fransızca, İngilizce ve Kazak Türkçesi’ni etkin bir şekilde konuşabilmektedir.

