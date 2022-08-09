Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Almanya temaslarına başladı

KÖLN (AA) - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Yeşil Şehirler projesine alınan Gaziantep'in Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, beraberindeki heyetle iki günlük Almanya ziyareti çerçevesinde Köln'de temaslarına başladı.

Aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olan Şahin, Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunda Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Köln Belediye Başkanı Henriette Reker ile yarın bir araya gelecek olan Şahin, "EBRD'nin yeşil şehriyiz, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri içinde Köln'ün de içinde olduğu şampiyon şehirler inisiyatifinde olan bir şehiriz. Özellikle bu iki başlık, özellikle son dönemlerde küresel ısınmadan tutun, akıllı şehirler, yeşil şehirler gibi dünyayı bekleyen sorunlar nelerdir? Yerel kalkınmada şehirler arası iş birliğinde hangi anlamda neler yapılması gerektiğini çalıştık, bu konularda görüşmelerimiz olacak." dedi.

Yarın Köln Belediye Başkanı ile bir araya geldiklerinde akıllı ve yeşil şehir konularında neler yaptıklarını karşılıklı görüşeceklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Toplu taşımada Köln'ün hidrojenli otobüslere geçişiyle ilgili ciddi bir teknolojik altyapı var. Bizde bir taraftan elektrikli otobüsler, bir taraftan da hidrojenli otobüslere geçişle ilgili teknik ekibimizle bir çalışma yaptık. Bu çalışmada buranın tecrübesi ve bizim iş birliğimiz çerçevesinde depolama, hidrojen sistemi, ayrıştırma, bunu akülü hale dönüştürme noktasında Almanya'nın kullandığı metodolojiler, teknikler nelerdir, bu alanda birlikte nasıl hareket edebiliriz, daha fazla hidrojenli otobüsleri dünyaya nasıl kazandırabiliriz. Yarınki görüşmemizin temel prensibi bu."

Türkiye ve Almanya'nın gerek Avrupa Birliği gerekse NATO ortağı olarak hem enerji hem güvenlik konularında ortak projeleri olduğuna işaret eden Şahin, anlaşmalarla hukuki altyapısı düzenlenen anlaşmaların hayata geçirilmesi konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

