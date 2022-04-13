Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden "İndirimli ekmek" açıklaması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentte dar gelirli ailelerin indirimli ekmeğe ulaşımı için düzenlenen kampanyayla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Kuponların, birçok markette geçmediği yönünde tepkilere yanıt veren belediye, marketlerin sisteme dahil olmadığını ifade etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, ramazanda başlatılan ve tüm yıl boyunca sürmesi planlanan "Ekmek İndirim Kuponu" uygulaması ile ilgili yanlış kanaatleri önlemek amacıyla açıklama yapıldığı belirtildi.

Gaziantep Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Somuncular Odası iş birliğiyle hem Gaziantep'te yaşayan ihtiyaç sahiplerinin en temel gıda maddelerinden olan ekmeğe kolay erişimini sağlamak hem de fırıncı esnafına destek vermek amacıyla yeni bir uygulamanın hayata geçirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uygulamayla somun ekmek ve pide, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan yardım alan vatandaşlar tarafından 2,5 TL değil 1 buçuk TL'ye satın alınabilecektir. Uygulama önce somun ekmek üreten fırınlarla başlamış, dün itibariyle alınan meclis kararıyla da pide üretimi yapan fırınlara da teşmil edilmiştir. Fırınlar uygulamaya gönüllülük esasına göre katılmaktadır. Sistemde indirimli ekmek satın alan kişiden alınan kuponlar fırıncı esnafı tarafından belediyeye getirilecek ve bu kuponlar ile belirlenen ödeme Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.

Ekmek indirim kuponundan yararlanacak vatandaşlar ise Gaziantep Valiliğine bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında kaydı bulunan ve devletimizin koyduğu ihtiyaç sahibi vatandaş kıstaslarını sağlayan kişiler arasından seçilmekte, bu seçime başka bir şahıs ya da kuruluşun dahli olmamaktadır. Bu bilgiler ışığında uygulama henüz başlangıç aşamasında olduğu ve katılacak fırınlar peyderpey arttığı için bazı bölgelerde sıralar oluşabilmektedir. Bu durumun sona ermesi ve indirimli ekmek satan fırınların yaygınlaşması için çalışmalar sürmektedir."

Ekmek indirim kuponunun en başından bu yana sadece ekmek ve pide üreten fırınların düşünülerek tasarlandığı aktarılan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi.

"Marketler bu sisteme zaten dahil edilmemiştir. Haliyle hiçbir markette geçmiyor eleştirisi haksızdır. Ekmek karnesi çeşitli nedenlerden dolayı piyasada ekmek arzının yetersiz olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Gaziantep'te ekmek üretiminde herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin dağıttığı kuponlar indirim kuponudur. Bazı haberlerde ve sosyal medyada belirtildiği üzere karneyle uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır. Gaziantep'teki önemli kurumların Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Modeli kapsamında yapılan bu uygulama sadece hem dar gelirlinin bütçesine hem de fırıncı esnafına destek vermeyi hedeflemektedir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza en başından bu yana gücümüz ölçüsünde verdiğimiz desteği sürekli kılmak için çalışmaya devam edeceğiz." (AA)

