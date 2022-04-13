HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden "İndirimli ekmek" açıklaması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden "İndirimli ekmek" açıklaması

13.04.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan ekmek fiyatları sonrası "indirimli ekmek kuponu" uygulamasını hayata geçiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden açıklama geldi. İndirim kuponunun birçok markette geçmediğine yönelik gelen tepkilere ve uygulamaya yönelik eleştirilere yanıt veren Belediye, marketlerin sisteme dahil edilmediğini, bu yüzden "markette geçmiyor" şeklindeki eleştirilerin haksız olduğunu bildirerek, ekmek karnesi dağıtıldığı yönündeki iddiaları da yalanladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden "İndirimli ekmek" açıklaması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentte dar gelirli ailelerin indirimli ekmeğe ulaşımı için düzenlenen kampanyayla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Kuponların, birçok markette geçmediği yönünde tepkilere yanıt veren belediye, marketlerin sisteme dahil olmadığını ifade etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, ramazanda başlatılan ve tüm yıl boyunca sürmesi planlanan "Ekmek İndirim Kuponu" uygulaması ile ilgili yanlış kanaatleri önlemek amacıyla açıklama yapıldığı belirtildi.

Gaziantep Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Somuncular Odası iş birliğiyle hem Gaziantep'te yaşayan ihtiyaç sahiplerinin en temel gıda maddelerinden olan ekmeğe kolay erişimini sağlamak hem de fırıncı esnafına destek vermek amacıyla yeni bir uygulamanın hayata geçirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

wyw

"Uygulamayla somun ekmek ve pide, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan yardım alan vatandaşlar tarafından 2,5 TL değil 1 buçuk TL'ye satın alınabilecektir. Uygulama önce somun ekmek üreten fırınlarla başlamış, dün itibariyle alınan meclis kararıyla da pide üretimi yapan fırınlara da teşmil edilmiştir. Fırınlar uygulamaya gönüllülük esasına göre katılmaktadır. Sistemde indirimli ekmek satın alan kişiden alınan kuponlar fırıncı esnafı tarafından belediyeye getirilecek ve bu kuponlar ile belirlenen ödeme Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.

Ekmek indirim kuponundan yararlanacak vatandaşlar ise Gaziantep Valiliğine bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında kaydı bulunan ve devletimizin koyduğu ihtiyaç sahibi vatandaş kıstaslarını sağlayan kişiler arasından seçilmekte, bu seçime başka bir şahıs ya da kuruluşun dahli olmamaktadır. Bu bilgiler ışığında uygulama henüz başlangıç aşamasında olduğu ve katılacak fırınlar peyderpey arttığı için bazı bölgelerde sıralar oluşabilmektedir. Bu durumun sona ermesi ve indirimli ekmek satan fırınların yaygınlaşması için çalışmalar sürmektedir."

Ekmek indirim kuponunun en başından bu yana sadece ekmek ve pide üreten fırınların düşünülerek tasarlandığı aktarılan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi.

"Marketler bu sisteme zaten dahil edilmemiştir. Haliyle hiçbir markette geçmiyor eleştirisi haksızdır. Ekmek karnesi çeşitli nedenlerden dolayı piyasada ekmek arzının yetersiz olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Gaziantep'te ekmek üretiminde herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin dağıttığı kuponlar indirim kuponudur. Bazı haberlerde ve sosyal medyada belirtildiği üzere karneyle uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır. Gaziantep'teki önemli kurumların Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Modeli kapsamında yapılan bu uygulama sadece hem dar gelirlinin bütçesine hem de fırıncı esnafına destek vermeyi hedeflemektedir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza en başından bu yana gücümüz ölçüsünde verdiğimiz desteği sürekli kılmak için çalışmaya devam edeceğiz." (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSÜ tercih sonuçlarına nereden bakılır?MSÜ tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Erdoğan yeni destek paketini açıkladı: Tüm ücretleri bakanlık karşılayacakErdoğan yeni destek paketini açıkladı: Tüm ücretleri bakanlık karşılayacak
Cem Garipoğlu yaşıyor mu? 8 yıl sonra paylaşılan fotoğraf...Cem Garipoğlu yaşıyor mu? 8 yıl sonra paylaşılan fotoğraf...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! 900 lira artış...

Milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! 900 lira artış...

Nihat Hatipoğlu şaşkına döndü! "Bu soruyu sorup akşam eve döneceksiniz! Şimdiden savunmanı yap"

Nihat Hatipoğlu şaşkına döndü! "Bu soruyu sorup akşam eve döneceksiniz! Şimdiden savunmanı yap"

Holding patronu, uyuşturucu baronu çıktı!

Holding patronu, uyuşturucu baronu çıktı!

25 milyonluk şehir eve kapandı! Çin'de neler oluyor?

25 milyonluk şehir eve kapandı! Çin'de neler oluyor?

Herkesin merak ettiği Eylem Amine Altunkaynak'tan açıklama!

Herkesin merak ettiği Eylem Amine Altunkaynak'tan açıklama!

'Erkek olan buraya gelsin' sözleri çileden çıkarmıştı! Yeni gelişme

'Erkek olan buraya gelsin' sözleri çileden çıkarmıştı! Yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Öfkeli yunus balığı yürekleri ağza getirdi! Eğitmenine saldırdı

Öfkeli yunus balığı yürekleri ağza getirdi! Eğitmenine saldırdı

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.